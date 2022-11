Τοπικά Νέα

Εύβοια: θρίλερ με άνδρα που βρέθηκε νεκρός μέσα σε δεξαμενή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Ευβοια, καθώς ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός μέσα από τη δεξαμενή νερού.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό άνδρα μέσα σε δεξαμενή νερού στην Εύβοια.

Η πυροσβεστική Υπηρεσία, δέχθηκε κλήση το πρωί της Δευτέρας, μετά από ενημέρωση ότι άνδρας, βρέθηκε μέσα σε δεξαμενή στο Μαντράκι Αχλαδερής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr ο άνδρας ηλικίας 60 ετών ανασύρθηκε νεκρός μέσα από την δεξαμενή από τους άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη σορό του ηλικιωμένου στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.

O 60χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών μόνιμος κάτοικος της περιοχής. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να φανούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

#Χωρίς_αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από δεξαμενή νερού και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στην περιοχή Συκεές Ευβοίας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 21, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ρεύμα - ΔΕΗ: τα τιμολόγια για τον Δεκέμβριο

Κάσος: Ισχυρός σεισμός και προειδοποίηση για τσουνάμι - Αισθητός σε Τουρκία και Αίγυπτο

“Κιβωτός του Κόσμου” - Οικονόμου: “Καθαίρεση” από την Διοίκηση της παπαδιάς και του πατρός Αντωνίου