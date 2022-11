Τεχνολογία - Επιστήμη

Κάσος: Μετασεισμός μετά τα 5,5 Ρίχτερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέος σεισμός σημειώθηκε στην Κάσο. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Μετασεισμός της ισχυρής δόνησης των 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά από την Κάσο. Το επίκεντρο της νέας δόνησης εντοπίζεται στον ίδιο θαλάσσιο χώρο βορειοδυτικά του νησιού.

Ο μετασεισμός έγινε 23? λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι της τάξης των 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίκεντρο είναι πάλι η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 67 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Κάσου.

Στα 59,5 χιλιόμετρα είναι το εστιακό βάθος του σεισμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Δευτέρας στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

“Κιβωτός του Κόσμου”: Οι μάρτυρες “κλειδί” και η εισαγγελική έρευνα

Ρεύμα - Δεκέμβριος: τα τιμολόγια των παρόχων