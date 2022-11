Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Οικότροφος: Κάναμε μασάζ στον πατέρα Αντώνιο και πηγαίναμε μαζί διακοπές (βίντεο)

Τι λέει ένα από τα παιδιά που για πολλά χρόνια, μαζί με αδέλφια του, διαβιεί σε δομή και είναι πολύ κοντά στον πατέρα Αντώνιο. Πως αναφέρεται στις κρουαζιέρες τους και στις στιγμές που έμεναν μόνοι τους.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τρίτη ο Παντελής, ένα παιδί που από τα 8 χρόνια του διαβιεί σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», μαζί με αδέλφια του, καθώς οι αθίγγανοι γονείς τους δεν μπορούσαν να τους αναθρέψουν σωστά, κυρίως για οικονομικούς λόγους.

Όπως είπε στον Γιώργο Λιάγκα, «ο πατήρ Αντώνιος είναι πατέρας μου, τον λέω «πατέρα», γιατί δεν γνώρισα πατέρα σε αυτήν την ζωή. Ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που με βοήθησε στην ζωή και εμένα και τον αδελφό μου».

«Τίποτα από όσα ακούγονται δεν έχουν γίνει ποτέ. Ξέρω και τον 17χρονο και τον 19χρονο που κάνουν τώρα καταγγελίες. Τους «έχουμε μεγαλώσει» και αυτούς στην «Κιβωτό του Κόσμου». Η μητέρα του 19χρονου νομίζω είναι ακόμη στα “VIP” σπίτια, τους έχει (ενν. ο π. Αντώνιος) και τους φροντίζει και τους έχει στα ώπα-ώπα. Η μητέρα του 19χρονου μπορεί να είναι ακόμη στο σπίτι της «Κιβωτού του Κόσμου» επειδή είναι υπερβολικά άρρωστη», υποστήριξε ο νεαρός άνδρας.

Όπως ανέφερε, αφήνοντας έκπληκτους όλους στο πάνελ της εκπομπής, «εγώ και ο αδελφός μου κάναμε μασάζ στα πόδια και στην πλάτη του πατρός Αντωνίου για να τον ξεκουράσουμε, όπως θα έκανε κάθε παιδί στον πατέρα του. Ποτέ δεν μας το ζήτησε, επειδή ήταν ο «πατέρας» μας, το θέλαμε μόνοι μας. Δεν το δεχόταν, αλλά τον βάζαμε κάτω και του κάναμε μασάζ».

Ο νεαρός ανέφερε πως δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα όσα καταγγέλλονται για τον πατέρα Αντώνιο και την «Κιβωτό του Κόσμου», ενώ ερωτηθείς γιατί τώρα υπάρχει αυτό το κύμα καταγγελιών απάντησε πως «τον πολεμάνε όλοι οι Μασόνοι που είναι με τον διάβολο».

Ανέφερε ακόμη πως κάθε καλοκαιρί ο πατέρας Αντώνιος έπαιρνε μαζί του περιπου 20 παιδιά και πήγαιναν μαζι διακοπές, λέγοντας χαρακτηριστικά πως έχει γύρισει όλα τα νησιά, διευκρινόζοντας ότι στην παρέα των παιδιών βρίσκονταν και κορίτσια.

