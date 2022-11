Κοινωνία

Μαρούσι: Ανήλικοι προσπάθησαν να κάνουν διάρρηξη με... κάρτες

Τους πήραν χαμπάρι οι ένοικοι και κάλεσαν την Αστυνομία, δίνοντας την περιγραφή των δραστών.



Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το απόγευνα της 19ης Νοεμβρίου στο Μαρούσι, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο 18χρονοι ελληνικής καταγωγής και ένας ανήλικος αλλοδαπός, για απόπειρα κλοπής από οικία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρωινές ώρες της 19-11-2022 οι κατηγορούμενοι εισήλθαν σε πολυκατοικία και αποπειράθηκαν να εισέλθουν σε διαμέρισμα, πλην όμως έγιναν αντιληπτοί και διέφυγαν.

Κατόπιν αναζητήσεων, απογευματινές ώρες της 19-11-2022, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν άτομα, τα οποία ταίριαζαν στην περιγραφή που έδωσαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας για τους δράστες. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω απόπειρας διάρρηξης-κλοπής.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν 4 πλαστικοποιημένες κάρτες, που χρησιμοποιούνται ως διαρρηκτικά εργαλεία για διάνοιξη μη ασφαλισμένων θυρών.

Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές, κατά το παρελθόν, για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

