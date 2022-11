Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Σαουδική Αραβία σόκαρε την Αργεντινή

Η Σαουδική Αραβία έκανε τη μεγάλη έκπληξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου νικώντας την Αργεντινή.

Η Σαουδική Αραβία προκάλεσε ένα από τα μεγαλύτερα σοκ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας 2-1 την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, χάρη σε μια συναρπαστική ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, κάνοντας περίπλοκη τη συνέχεια του ταξιδιού της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Στην πέμπτη και τελευταία του προσπάθεια για το μοναδικό σημαντικό τρόπαιο που του λείπει, ο 35χρονος Μέσι άνοιξε το σκορ με πέναλτι- έπειτα από υπόδειξη του VAR για τράβηγμα στον Παρέδες -στο 10ο λεπτό σε μια κυρίαρχη εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, όπου ακυρώθηκαν επίσης τρία γκολ που πέτυχαν ο ίδιος (22΄) και ο Λαουτάρο Μαρτίνες (27΄, 35΄) ως οφσάιντ.

Όμως, η Σαουδική Αραβία, η δεύτερη ομάδα με τη χαμηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA στο τουρνουά (μετά την Γκάνα), μπήκε προσεκτικά στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, πιέζοντας την άμυνα της Αργεντινής μπροστά σε ένα ξέφρενο κοινό 88.012 φιλάθλων.





Ο Σαλέχ Αλ Σέχρι με ένα διαγώνιο χαμηλό σουτ ισοφάρισε γρήγορα, στο 48ο λεπτό, ενώ ο Σαλέμ Αλ Νταουσαρί πέντε λεπτά αργότερα, στο 53΄, με εξαιρετικό σουτ, έκανε την απρόσμενη ανατροπή, αφήνοντας την Αργεντινή και τον Μέσι να φαίνονται εντελώς σοκαρισμένοι στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου.

Στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αλ Σαχράνι συγκρούστηκε άσχημα με τον τερματοφύλακά του και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το ματς, πριν ο Άλβαρες πρωταγωνιστήσει στην τελευταία ευκαιρία της Αργεντινής, όταν την κεφαλιά του απέκρουσε ο Αλ Οβάις.

Παρά την πολύ μεγάλη κατοχή μπάλας, η Αργεντινή δεν μπόρεσε να διασπάσει την άμυνα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αγωνίζεται για έκτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν είχε κερδίσει ποτέ στο παρελθόν ένα εναρκτήριο παιχνίδι.

Ο Σκαλόνι προσπάθησε με αλλαγές και μάλιστα έκανε τρεις μαζί (Χουλιάν Αλβάρες, Εντσο Φερνάντες και Λισάντρο Μαρτίνες αντί των Παπού Γκόμες, Παρέδες και Ρομέρο), αλλά δεν είχε αποτέλεσμα. Η Αργεντινή έφτασε κοντά στην ισοφάριση, πρώτα με τον Ταλιαφίκο και στη συνέχεια με κεφαλιά του Μέσι, αλλά δεν απέφυγε την ήττα, την πρώτη σε πρεμιέρα της από το Μουντιάλ της Ιταλίας, το 1990.



Χωρίς φαντασία, όχι πολύ επικίνδυνη και πολύ συχνά εκτεθειμένη σε θέση οφσάιντ, η Αργεντινή γνώρισε την ήττα. Εκπληκτική, η ομάδα-κολεκτίβα του Ερβέ Ρενάρ κατάφερε να επαναφέρει την «αλμπισελέστε» στις αμφιβολίες της, βάζοντας μάλιστα τέλος σε ένα εκπληκτικό αήττητο σερί 36 ματς και επιτρέποντας στην –απούσα- Ιταλία να κρατήσει το ρεκόρ (37 ματς χωρίς ήττα).

Το παιχνίδι διεξήχθη σε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα στο στάδιο "Lusail", με τους παραδοσιακά θορυβώδεις οπαδούς της Αργεντινής να... κοντράρονται με τους χιλιάδες Σαουδάραβες που είχαν περάσει τα σύνορα για να επευφημήσουν την ομάδα τους, που μέχρι σήμερα είχε νικήσει μόνο τρία από τα 16 παιχνίδια της σε Μουντιάλ (3-2-11).

Και οι δύο ομάδες έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν το Μεξικό και την Πολωνία, με την Αργεντινή να χρειάζεται μια άμεση αντίδραση εάν ο Μέσι θέλει να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, πηγαίνοντας στην πατρίδα του το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο (59' Λισάντρο Μαρτίνες), Οταμέντι, Ταλιαφίκο (71' Ακούνια), Ντε Πολ, Παρέδες (59' έντσο Φερνάντες), Πάπου Γκόμες (59' Χουλιάν Αλβάρες), Λαουτάρο Μαρτίνες, Ντι Μαρία, Μέσι

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (Εβρέ Ρενάρ): Αλ Οβάις, Αλ- Μπουλαϊχί, Αμπντουλχαμίντ (99' Αλ-Μπουαράικ), Αλ-Σαρχάνι (90' Αλ Μπουραίκ) , Αλ-Ταμπάκτι, Αλ-Μάλκι, Αλ-Νταουσάρι, Αλ-Σεχρί (78' Αλ Γκανάμ), Κάνο, Αλ-Φαράχ (45' Αλ Αμπέμπ, 89' Αλ Αμρί) , Αλ-Μπουραικάν (89' Ασίρι).

