Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Μέσι: Η τελευταία μου ευκαιρία για το μεγάλο όνειρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε για τους στόχους του στο Μουντιάλ του Κατάρ που αρχίζει για την Αργεντινή την Τρίτη απέναντι στη Σαουδική Αραβία.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν κρύφτηκε πίσω από τις λέξεις, μιλώντας στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου, ενόψει του αυριανού πρώτου αγώνα της Αργεντινής στο Μουντιάλ του Κατάρ, με αντίπαλο τη Σαουδική Αραβία (12:00).

«Αισθάνομαι πολύ καλά σωματικά, φτάνω σε μια εξαιρετική στιγμή στο Μουντιάλ. Έκανα διαφορετική προπόνηση προχθές και προληπτικά, γιατί είχα ένα χτύπημα, αλλά τίποτα ασυνήθιστο. Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι διαφορετικό λόγω της σεζόν, οι ομάδες ήρθαν σχεδόν απροετοίμαστες, όμως είναι πάντα ιδιαίτερο να παίζεις Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ, είναι μια διαφορετική εποχή του χρόνου, ένιωθα πάντα καλά και άνετα όσο περισσότερο έπαιζα, μέχρι την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο, φρόντισα τον εαυτό μου όπως όλη μου την καριέρα» τόνισε ο διάσημος Αργεντινός.

#Qatar2022 Lionel Messi ???: "La edad te hace ver las cosas de otra manera y darle importancia a los pequenos detalles que antes quiza no veia. Hoy me fijo mas en todo, disfrutar esta por encima de todo". — Seleccion Argentina ???? (@Argentina) November 21, 2022

«Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με την Σαουδική Αραβία. Πρέπει να χειριστούμε καλά το άγχος και τα νεύρα, θα ψάξουμε να κυριαρχήσουμε στο παιχνίδι από την αρχή. Είναι όμορφο που ο κόσμος με στηρίζει ακόμα και χωρίς να είναι από την Αργεντινή, είμαι ευγνώμων για την αγάπη που έχω λάβει στον κόσμο και εδώ στο Κατάρ είναι ένα ακόμη παράδειγμα. Μου θυμίζει την ομάδα του 2014, είμαστε πολύ ενωμένοι, ξέραμε τι να κάνουμε» πρόσθεσε.

«Σήμερα νομίζω ότι τα απολαμβάνω όλα αυτά πολύ περισσότερο, πριν δεν το σκεφτόμουν. Απλώς μου άρεσε να παίζω, παίζαμε κάθε τρεις μέρες και δεν είχα χρόνο να το απολαύσω πολύ. Μερικές φορές πολλά πράγματα που έπρεπε να ζήσω στη ζωή μου περνούν απαρατήρητα. Τώρα προσπαθώ να ζω στο παρόν και να απολαμβάνω. Δεν ξέρω αν είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της καριέρας μου, αλλά νιώθω πολύ καλά. Είμαι σε διαφορετική ηλικία, πιο ώριμη, προσπαθώ να το απολαύσω στο έπακρο και να το ζήσω με μεγάλη ένταση. Αυτό που με οδηγεί να συνεχίσω να προσπαθώ είναι η ψευδαίσθηση, η επιθυμία, το να θέλω πάντα περισσότερα. Νομίζω ότι πρέπει πάντα να προσπαθείς, ό,τι κι αν είναι, και να μην μείνεις με την επιθυμία και να σκέφτεσαι τι θα είχε συμβεί. Η ηλικία σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά και να δίνεις σημασία σε μικρές λεπτομέρειες που δεν είχα συνειδητοποιήσει πριν. Σήμερα το να απολαμβάνεις οτιδήποτε είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο» τόνισε ο Μέσι.

Ειδήσεις σήμερα:

Προϋπολογισμός 2023: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός 5%

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Δευτέρας στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

“Κιβωτός του Κόσμου” - Καταγγελία Σύρων: κακοποιούν τα 4 παιδιά μας (βίντεο)