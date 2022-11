Οικονομία

Κατάστημα και αποθήκη με χιλιάδες “μαϊμού” ρούχα (εικόνες)

"Ξετρύπωσαν" χιλιάδες ρούχα "μαϊμού" σε κατάστημα και αποθήκη. Το ύψος της επαπειλούμενης ζημίας των εταιρειών ξεπερνά τις 350.000 ευρώ.

Εντοπίστηκαν, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, δύο χώροι (κατάστημα - αποθήκη), όπου πωλούνταν απομιμητικά είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ γνωστών εταιριών από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθη ημεδαπός, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένας ημεδαπός, ο οποίος αναζητείται.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις των νομοθεσιών που αφορούν στη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων, τα εμπορικά σήματα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Πιο αναλυτικά, απογευματινές ώρες χθες, 21 Νοεμβρίου 2022, εντοπίστηκε, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, κατάστημα – αποθηκευτικός χώρος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 691 απομιμητικά είδη επώνυμων εταιριών.

Από την επακόλουθη έρευνα προέκυψε και χρήση δεύτερου αποθηκευτικού χώρου, όπου σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, 22 Νοεμβρίου 2022, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 491 απομιμητικά είδη.

Επιπλέον, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στην οικία του συγκατηγορούμενου και κατασχέθηκαν 37.150 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, το συνολικό ύψος της επαπειλούμενης ζημίας, σύμφωνα με τις έως τώρα πραγματογνωμοσύνες εκπροσώπων των εταιρειών, υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

