Προσφυγικά: Νέα έφοδος της ΕΛΑΣ στην λεωφόρο Αλεξάνδρας (εικόνες)

Ένταση και προσαγωγές στα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Συγκέντρωση στη ΓΑΔΑ.

Συνεχίζεται η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας στα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας, που ξεκίνησε σήμερα το πρωί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες προσαγωγές από το σημείο.

Την επιχείρηση συνδράμουν δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), καθώς και Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλη Κριθαρίδη για τις προσαγωγές στα Προσφυγικά με δημοσίευση του στο Twitter αναφέρει ότι: «Προσαγωγή και φωτορεπόρτερ από τους πάνοπλους μαινόμενους στα Προσφυγικά σήμερα του κ. @theodorikakosp. Πού θα φτάσει ακόμα το Επιτελικό σας Παρακράτος; Να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι οι φωτορεπόρτερ και όσοι ακόμα έπεσαν θύματα του νέου πογκρόμ της ΕΛ.ΑΣ.. Να σταματήσει η κατρακύλα»

Υπενθυμίζεται ότι κατά την διάρκεια της επιχείρησης το πρωί συνελήφθη 27χρονος, που κατηγορείται για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της Real News, τον περασμένο Ιούλιο. Σύμφωνα με το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ κατά την προσαγωγή του 27χρονου, ομάδες ατόμων που συγκεντρώθηκαν στο σημείο, ανέβηκαν στην ταράτσα και προέβησαν σε ρίψεις αντικειμένων (πέτρες, οικοδομικά υλικά κ.λπ.) σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων, παρεμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κατάσχεση και μεταφορά του οχήματος του συλληφθέντα.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα το ακόλουθο βίντεο από την επιχείρηση:

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη ΓΑΔΑ

Αυτή την ώρα, εκατοντάδες διαδηλωτές βρίσκονται έξω από τη ΓΑΔΑ, λίγα μέτρα μακριά από τα προσφυγικά δηλαδή, και διαμαρτύρονται για τις προσαγωγές.

Διαμαρτυρόμενοι είναι επίσης και οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι, λόγω της προσαγωγής ενός φωτορεπόρτερ, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ΕΛΑΣ

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τα γεγονότα:

«Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα (Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022) ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή των Προσφυγικών από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Την επιχείρηση συνδράμουν δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) καθώς και Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε για τη σύλληψη ατόμου, το οποίο εμπλέκεται σε υποθέσεις εμπρηστικών επιθέσεων. Μετά την προσαγωγή του, ομάδες ατόμων που συγκεντρώθηκαν στο σημείο, ανέβηκαν στην ταράτσα και προέβησαν σε ρίψεις αντικειμένων (πέτρες, οικοδομικά υλικά κ.λπ.) σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων, παρεμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κατάσχεση και μεταφορά του οχήματος του συλληφθέντα.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες προσαγωγές από το σημείο».





