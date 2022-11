Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Παράσημο Ανδρείας σε μισθοφόρο που είχε δολοφονήσει δύο γυναίκες

Μισθοφόρος της Wagner που μαχαίρωσε θανάσιμα μία γυναίκα και έπνιξε μία άλλη τιμήθηκε με το παράσημο της Ανδρείας για τις υπηρεσίες του στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο κρατούμενος Κονσταντίν Κισιλιόφ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την δολοφονία δύο γυναικών, στρατολογήθηκε από την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner και τιμήθηκε με το παράσημο της ανδρείας για τις υπηρεσίες του στον πόλεμο στην Ουκρανία, γράφει ο ιστότοπος Vaznie istorii.

Ο Κισιλιόφ εξέτιε ποινή κάθειρξης στις φυλακές ύψιστης ασφαλείας Νο 6 Μαρίι Ελ, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και για πρόκληση θανάτου εξ αμελείας. Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι το 2016 ο κατηγορούμενος όντας υπό την επήρεια μέθης, επισκέφθηκε γνωστή του και επιτέθηκε σε γυναίκα που την είχε επισκεφθεί.

Όταν η γυναίκα προσπάθησε να τον αποφύγει, «ο Κισιλιόφ της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με ένα ξύλινο μπαστούνι στο κεφάλι, στη συνέχεια πήρε ένα μαχαίρι και της προκάλεσε τουλάχιστον 29 τραύματα στο κεφάλι, στο στήθος και σε άλλα σημεία του σώματος». Στη συνέχεια «άθελά του» έπνιξε την μάρτυρα του εγκλήματος. Το δικαστήριο καταδίκασε τον Κισιλιόφ σε κάθειρξη 9,5 ετών σε φυλακές υψίστης ασφαλείας.

Το 2022 τον στρατολόγησε η εταιρεία Wagner, η οποία τον έστειλε στον πόλεμο στην Κριμαία.

Na videu z Ukrajiny je Konstantin Kiselev, clen Wagnerovcu a cerstvy drzitel "Radu odvahy".



V roce 2016 tento muz v opilosti zbil kamaradku drevenou tyci a pote ji nozem zasadil 29 ran. Nasledne i uskrtil svedka udalosti.



Dalsi ukazka, kdo bojuje za ruskou armadu na Ukrajine. pic.twitter.com/3jFPiulqJP — Martin (@Qope87) November 22, 2022

«Η σύζυγος του Κισιλιόφ, είπε στους συγκατηγορούμενους του, ότι ο άνδρας της πήρε το παράσημο της Ανδρείας και τη θέση του διοικητή της ομάδας επειδή ήταν ο μόνος επιζών του τμήματος κατά την διάρκεια ενός βομβαρδισμού από πυροβολικό. Σύμφωνα με την ίδια, τον παρασημοφόρησε προσωπικά ο Πριγκόζιν», γράφει ο ιστότοπος Vaznie istorii.

Επίσης η σύζυγος του μισθοφόρου έστειλε στους συγκρατούμενούς του βίντεο στο οποίο ο Κισιλιόφ περιγράφει πώς είναι. Συγκεκριμένα λέει ότι ζει στα χαρακώματα και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

«Είμαι ζωντανός, δεν τραυματίσθηκα, όλα καλά. Επέζησε ένας από τους δεκαπέντε. Όλα καλά. Ο θεός μας φυλάει» λέει ο ίδιος στο βίντεο και ζητάει να δώσουν στην μητέρα του τα μισά χρήματα που θα πάρει και τα υπόλοιπα να μείνουν στον ίδιο για να μαζέψει κι άλλα και να αγοράσει «νέο διαμέρισμα στο Κρασνοντάρ».

Στις 13 Νοεμβρίου το κανάλι που έχει η Wagner στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δημοσίευσε βίντεο με την εκτέλεση του κρατούμενου Γεβγκένι Νούζιν.

Στο βίντεο αναφέρεται ότι ο Νούζιν, τον Σεπτέμβριο άρχισε να πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας, και ότι τον Νοέμβριο τον απήγαγαν από το Κίεβο. Ο Νούζιν ξύπνησε σ’ ένα υπόγειο, στο οποίο του είπαν ότι θα τον «δικάσουν», λέει ο ίδιος στο βίντεο. Μετά τις δηλώσεις του αυτές, στο βίντεο φαίνεται κάποιος να σκοτώνει τον Νούζιν σπάζοντάς του κεφάλι με βαριοπούλα.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, που πρόσφατα είχε δηλώσει ότι είναι ο ιδρυτής της Wagner, χαρακτήρισε το βίντεο «εξαίρετη σκηνοθετική δουλειά». Στη συνέχεια ζήτησε από την γενική εισαγγελία να ελέγξει την συμμετοχή των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ στην εκτέλεση του Νούζιν.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ, Novaya Gazeta. Europe

