“Καλάθι του νοικοκυριού” - Γεωργιάδης: Μείωση τιμών σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμη την εβδομαδιαία αλλαγή προϊόντων στο "καλάθι" κάθε σούπερ μάρκετ.



«Black Friday αυτή την εβδομάδα και από ότι φαίνεται ξεκίνησε με τις νέες τιμές στο «Καλάθι του Νοικοκυριού». Η πρώτη αποτίμηση των νέων τιμών δείχνει ότι από τα 816 προιόντα 60 έχουν αύξηση και 167 μείωση ενώ 589 παραμένουν τα ίδια. Το σημαντικότερο ΟΛΕΣ οι αλυσίδες έχουν μείωση».

Αυτό αναφέρει με ανάρτηση του, σήμερα το πρωί, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και επισυνάπτει και σχετικό πίνακα.

Black Friday αυτή την εβδομάδα και από ότι φαίνεται ξεκίνησε με τις νέες τιμές στο «Καλάθι του Νοικοκυριού». Η πρώτη αποτίμηση των νέων τιμών δείχνει ότι από τα 816 προιόντα 60 έχουν αύξηση και 167 μείωση ενώ 589 παραμένουν τα ίδια. Το σημαντικότερο ΟΛΕΣ οι αλυσίδες έχουν μείωση pic.twitter.com/OK7Eun5JxF

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 23, 2022

