Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Πρωτοβουλία για τους άστεγους της Αθήνας (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει τις δράσεις υποστήριξης αστέγων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου, Dr. Αντωνίου Αυγερινού, θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022, από τις 10:00’ έως τις 13:30’, δράση ενεργητικής προσέγγισης αστέγων στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Ειδικότερα, ο ΕΕΣ θα κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό του, επαγγελματίες και εθελοντές, προκειμένου να προσφέρει υποστήριξη σε άτομα που στερούνται στέγης ή διαβιούν στο κέντρο της πόλης υπό επισφαλείς συνθήκες στέγασης. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν κλιμάκια παροχής βοήθειας στα σημεία στα οποία, κατόπιν χαρτογράφησης, έχει διαπιστωθεί αυξημένη συγκέντρωση άστεγου πληθυσμού.

Τα κλιμάκια θα στελεχώνονται με κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και εθελοντές και των τριών (3) Σωμάτων του ΕΕΣ (Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγείας και Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσωστών) και θα παρέχουν: ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της διάθεσης υλικού ενίσχυσης και ειδών ατομικής υγιεινής, ενημέρωση για τους διαθέσιμους χώρους φιλοξενίας, Πρώτες Βοήθειες και Πρώτες Βοήθειες ψυχικής υγείας και σε άτομα που αντιμετωπίζουν σχετικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας. Εκτιμάται πως από την εν λόγω δράση θα ωφεληθούν συνολικά 120 άτομα.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΕΕΣ από την Επείγουσα Έκκληση για τον Covid 19, ενώ αντίστοιχες δράσεις θα επαναληφθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα και ιδιαίτερα τις περιόδους κατά τις οποίες θα επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες.

