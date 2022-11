Οικονομία

Στουρνάρας: Έρχεται αύξηση των “κόκκινων δανείων”

Ο διοικητής της ΤτΕ δήλωσε ότι αναμένεται νέα αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, αλλά αυτή θα είναι μικρότερη από τις 2 προηγούμενες.

Αύξηση των κόκκινων δανείων προέβλεψε ότι θα έχουμε εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας. Ο ίδιος προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα προχωρήσει σε μικρότερη αύξηση του επιτοκίου της σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες φορές όταν η ΕΚΤ τα είχε αυξήσει κατά 0,75%

Μιλώντας σε live podecast του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο κ. Στουρνάρας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αύξηση των κόκκινων δανείων θα έχουμε. Όταν έχεις συνδυασμό αύξησης των δόσεων λόγω αύξησης των επιτοκίων, δηλαδή θα ανέβει και η δόση του στεγαστικού, θα ανέβουν και οι δόσεις στις επιχειρήσεις που χρωστάνε χρήματα στις τράπεζες. Έχεις και την αύξηση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν είναι μεγάλη βέβαια, γιατί το κράτος ειδικά στην Ελλάδα έχει δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επ' άπειρον. Ελπίζουμε δηλαδή όταν σταματήσει, να έχει σταματήσει και ο πόλεμος» .

Ωστόσο έσπευσε να διευκρινίσει ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΤτΕ η αύξηση αυτή δεν θα είναι δραματική. «Πιστεύω ότι γύρω στο 2024 θα συγκλίνουν τα κόκκινα δάνεια τα ελληνικά ως ποσοστό με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Από το '24. Ακόμα είμαστε αρκετά πάνω» είπε χαρακτηριστικά.

Για το θέμα των επιτοκίων επεσήμανε ότι «ότι θα πάμε σε πιο λογικές αυξήσεις». Όσον αφορά δε στα επιτόκια των καταθέσεων εκτίμησε ότι παρόλο που η ΤτΕ δεν έχει αρμοδιότητα να πιέσει τις τράπεζες «σιγά - σιγά» θα τα αυξήσουν.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα ανέφερε, ότι ενώ έχουμε μόνο τέσσερεις συστημικές τράπεζες , γεγονός που προσδίδει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, εντούτοις «έχουμε αρκετούτσικες μη συστημικές, συνεταιριστικές, την Attica, εκεί θα μπορέσουν να γίνουν συγχωνεύσεις, αφού όμως πρώτα ενδυναμωθούν κεφαλαιακά. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπάρχει συμφωνία με τον Ευρωπαίο Επόπτη (SSM) όταν τελειώσει ο κορονοϊός όλες οι μη συστημικές Τράπεζες στην Ευρώπη να προχωρήσουν και αυτές σε αυξήσεις κεφαλαίου, ούτως ώστε ν' αυξηθεί ο ανταγωνισμός στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

