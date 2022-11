Κοινωνία

Ζωγράφου: “Τεχνικοί” της ΔΕΗ ξεγελούσαν γυναίκες και “ξάφριζαν” σπίτια

Χειροπέδες σε δυο άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί. Πώς ξεγελούσαν τα ανυποψίαστα θύματά τους.



Συνελήφθησαν, το μεσημέρι της 21ης Νοεμβρίου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο Έλληνες, 31 και 35 ετών, κατηγορούμενοι για κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, απόπειρα και τετελεσμένη, στην περιοχή του Ζωγράφου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μεσημβρινές ώρες της 21-11-2022, προσέγγισαν ημεδαπή στην είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή του Ζωγράφου, προσποιούμενοι τεχνικούς της Δ.Ε.Η. και μετέβηκαν εντός της πολυκατοικίας. Έτερος ένοικος της πολυκατοικίας που τους είδε, τους έκρινε ύποπτους, κάλεσε την αστυνομία και οι ανωτέρω τράπηκαν σε φυγή.

Λίγο νωρίτερα, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι είχαν ενεργήσει κλοπή με τον ίδιο τρόπο δράσης και είχαν αφαιρέσει χρηματικό ποσό από την οικία ημεδαπής σε διαφορετικό σημείο.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από αναζητήσεις, κατάφεραν να εντοπίσουν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφάλειας Ζωγράφου, όπου αναγνωρίστηκαν και συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφάλειας Ζωγράφου, οδηγήθηκαν στον Αρμόδιο Εισαγγελέα.

