Γρίπη: Ο πρώτος θάνατος στην Ελλάδα

Τα κρούσματα του τελευταίου διαστήματος, οι ηλικίες στις οποίες σημειώνεται μεγάλη αύξηση και η σημασία του εμβολίου.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από γρίπη και ένας άνδρας νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Πρόκειται για μία 78χρονη κι έναν 82χρονο αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία έδωσε ο ΕΟΔΥ στη δημοσιότητα το απόγευμα της Πέμπτης, την εβδομάδα 14 με 20 Νοεμβρίου, οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παρουσιάζουν αύξηση 29% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, αυτό το διάστημα στα δύο Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης (Τμήμα Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.), ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης συνολικά 44 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 7 από νοσοκομεία και 37 από το Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Sentinel).

Τα 7 (15,9%) εξ ? αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης τύπου Α και όλα ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2).

Η ηλικιακή ομάδα με τη μεγαλύτερη αύξηση είναι τα βρέφη και τα παιδιά από 0 έως 14 ετών.

Μέσα σε 6 εβδομάδες καταγράφηκαν δύο σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ. εκ των οποίων το ένα απεβίωσε.

Πρόκειται για έναν άνδρα 82 ετών και μία γυναίκα 78 η οποία τελικά άφησε την τελευταία πνοή της. Και οι δύο ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου.

Ο ΕΟΔΥ, τονίζει τη σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως τον καλύτερο τρόπο προφύλαξης από τη γρίπη.

