Τζανάκης για γρίπη: Μην την παίρνουμε αψήφιστα

Ο καθηγητής πνευμονολογίας στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μιλά για τους ιούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον ερχόμενο χειμώνα.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νικόλαος Τζανάκης ενόψει του χειμώνα που έρχεται και τις ιώσεις.

Ο καθηγητής έκανε λόγο για «πανσπερμία από ιούς», εξηγώντας ότι, «δεν είναι μόνο ο κορονοϊός και η γρίπη που είναι σε χαμηλά επίπεδα, αλλά πολλοί ιοί που αναμένονται αυτήν την περίοδο» και επεσήμανε ότι, Το σημαντικό είναι ότι μερικοί από αυτούς δίνουν σοβαρά συμπτώματα και μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία».

Τόνισε ωστόσο ότι, δεν είναι ανησυχητικοί για τα παιδιά, αλλά «το ανησυχητικό είναι η μετάδοση προς τους παππούδες των παιδιών, που μπορεί να αποβεί μοιραίο».

«Δεν είναι εύκολη η πρόβλεψη για το χειμώνα», απάντησε σε σχετική ερώτηση, εξηγώντας ότι, «μετά από 3 χρόνια καραντίνας, έχει ατονήσει το ανοσοποιητικό μας και δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσει».

«Πρέπει να αισιοδοξούμε, πιστεύω ότι ο κορονοϊός θα κάνει έξαρση, αλλά πλέον δεν προκαλεί σοβαρά προβλήματα, παρά μόνο σε άτομα μεγαλύτερα με συνοδά νοσήματα» , εκτίμησε και κάλεσε τους πολίτες να μην παίρνουν αψήφιστα τη γρίπη, η οποία «προκαλεί εξίσου σοβαρά με τον κορονοϊό προβλήματα».





