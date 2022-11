Life

Χρήστος Σεβαστός - Νέο τραγούδι: “Όλο περισσότερο σ’ αγαπώ” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, που έχει ενταχθεί στο δυναμικό της Heaven Music, συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις του σε επιλεγμένα club ανά την επικράτεια.

Ο Χρήστος Σεβαστός συνεχίζει αδιάκοπα τις sold out εμφανίσεις του, σε όλη την Ελλάδα, διατηρώντας ένα πολύ δυναμικό σερί από την άκρως επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία του.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, αν και έχει στα σκαριά μια μεγάλη συνεργασία για την αθηναϊκή νύκτα, δηλώνει φανατικός του club tour και για την περίοδο των Εορτών, «οργώνοντας» την Ελλάδα, με μια περιοδεία σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας και δίνοντας βάρος στην επαφή με το κοινό, που του δείχνει όλο και πιο έντονα την προτίμηση του, αφήνοντας στα «χέρια» και στην φωνή του την διασκέδαση του, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Με το καινούριο τραγούδι του υπό τον τίτλο «Όλο περισσότερο σ’ αγαπώ», που κυκλοφορεί από την Heaven Music, την γνωστή του επιτυχία «Γλώσσα Επικοινωνίας» και με μια μεγάλη «βεντάλια» αγαπημένων τραγουδιών, ο Χρήστος Σεβαστός παρουσιάζει με επιτυχία, ένα άκρως διασκεδαστικό πρόγραμμα!

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες από μητέρες – “Έχω να δω τα παιδιά μου 5 χρόνια”

Εγνατία οδός: έκλεισε λόγω εκτροπής φορτηγού με αγελάδες (εικόνες)

Εργατικό δυστύχημα με οδηγό φορτωτή