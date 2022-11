Αθλητικά

Euroleague: Νίκη της Μπαρτσελόνα, “διπλά” από Αναντολού και Ζαλγκίρις

Ανέπαφη παρέμεινε η τετραπλή ισοβαθμία στη δεύτερη θέση της κατάταξης της Euroleague, μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα στον «ισπανικό εμφύλιο» της 10ης αγωνιστικής. Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν με 96-84 της Μπασκόνια στη Βαρκελώνη και με ρεκόρ 7-3 συνεχίζουν την καταδίωξη της πρωτοπόρου Φενερμπαχτσέ, μαζί με Ολυμπιακό, Μονακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Στον αντίποδα, οι Βάσκοι υποχώρησαν στο 5-5.

H ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εξαργύρωσε το ξέσπασμα της στον... επίλογο του αγώνα, όταν από το ισόπαλο 78-78 στο 32΄ έτρεξε επιμέρους σκορ 12-2, εξασφαλίζοντας «μαξιαλαράκι ασφαλείας» 10 πόντων (90-80) στο 37΄.

Ο Γιαν Βέσελι οδήγησε την επίθεση της Μπαρτσελόνα με 18 πόντους, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Κόρι Χίγκινς με 17. Από την Μπασκόνια ξεχώρισε ο Μάρκους Χάουαρντ με 25.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 52-48, 76-73, 96-84

Νίκη της Αναντολού Εφές στην Μπολόνια

Η Αναντολού Εφές πέρασε νικηφόρα από την Μπολόνια, διευρύνοντας στο 3-0 το αήττητο σερί της και πανηγυρίζοντας την πέμπτη νίκη της, πλησιάζοντας την οκτάδα. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε με 85-80 της Βίρτους, μία εβδομάδα πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην Πόλη, υποχρεώνοντας τους Ιταλούς στην έκτη ήττα τους.

Η άμυνα της τουρκικής ομάδας έκανε τη διαφορά στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, κρατώντας σε κάθε περίοδο τους Ιταλούς κάτω από τους 20 πόντους. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στον... επίλογο, μείωσαν στον πόντο στο 38΄ (76-77) και προσπάθησαν για την ανατροπή. Ωστόσο, Κλάιμπερν έβαλε το κρισιμότερο τρίποντο του αγώνα, διατηρώντας μέχρι το φινάλε την Αναντολού σε απόσταση...

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Γουίλ Κλάιμπερν με 21 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Ροντρίγκ Μπομπουά. Από την Βίρτους ξεχώρισε ο Ίφε Λούντμπεργκ με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 33-40, 53-63, 80-85

Διπλό για την Ζαλγκίρις Κάουνας

Το δεύτερο εφετινό «διπλό» της πανηγύρισε επί ισπανικού εδάφους η Ζαλγκίρις Κάουνας, αυξάνοντας το ρεκόρ της σε 6-4, μία εβδομάδα πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Οι Λιθουανοί νίκησαν με 80-76 τη Βαλένθια, υποχρεώνοντας τις «νυχτερίδες» στην έκτη ήττα τους.

Οι φιλοξενούμενοι αύξησαν την ένταση τους σε άμυνα και επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, μαζεύοντας τη διαφορά στην τρίτη περίοδο (61-59 στο 30΄) και ολοκληρώνοντας την ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Κομβικοί σε αυτή την προσπάθεια οι Ρόλαντς Σμιτς (19π.), Κίναν Έβανς (18π.) και Ίγκνας Μπραζντέικις (13π.). Από τους Ισπανούς ο Κρις Τζόουνς με 19 δεν ήταν αρκετός για την υπέρασπιση της έδρας.

Τα δεκάλεπτα: 31-24, 44-37, 61-59, 76-80

