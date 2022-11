Κόσμος

Ιράν: Φονική έκρηξη σε χαλυβουργείο

Ένας εργάτης νεκρός και δύο τραυματίες ο απολογισμός της έκρηξης στο Ιράν. Πώς συνέβη η τραγωδία.

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον ένας εργάτης σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε χαλυβουργείο στα περίχωρα της πόλης Μπαφκ στην επαρχία Γιαζντ του κεντρικού Ιράν.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο εργοστάσιο εντόπισαν έναν εργάτη νεκρό και μετέφεραν δύο τραυματίες σε νοσοκομείο της περιοχής.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται. Εργάτες ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που εκτελούνταν εργασίες συγκόλλησης.

