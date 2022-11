Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Αυστραλία νίκησε την Τυνησία και ελπίζει σε πρόκριση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αυστραλία πλέον είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει το ένα από τα δύο... εισιτήρια του ομίλου για τα νοκ άουτ του Μουντιάλ.

Βάσιμες ελπίδες πρόκρισης στους «16» του Μουντιάλ 2022, απέκτησε η Αυστραλία, καθώς για την 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου, επικράτησε με 1-0 της Τυνησίας, χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Ντιούκ στο 23ο λεπτό. Πλέον, τα «καγκουρό», έχουν τρεις βαθμούς, ενώ οι Τυνήσιοι με έναν βαθμό, πιθανότατα θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους, μετά την φάση των ομίλων.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο εντυπωσιακό και χωρητικότητας 44.325 θεατών, «Al Janoub Stadium» της πόλης Αλ Ουάκρα, ενώ η 2η αγωνιστική του ομίλου, ολοκληρώνεται το απόγευμα (26/11, 18:00) με τον αγώνα Γαλλία-Δανία.

Μετά από ένα «αναγνωριστικό», με την Αυστραλία να διατηρεί την κατοχή της μπάλας, τα «καγκουρό» άνοιξαν το σκορ. Στο 23ο λεπτό, ο Γκούντγουϊν σέντραρε από τα αριστερά, η μπάλα κόντραρε στον Μπρον και πήρε ιδανική τροχιά για το κεφάλι του Ντιούκ, ο οποίος με εξαιρετική γυριστή κεφαλιά, έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.

Στην συνέχεια, ο ρυθμός του αγώνα «έπεσε», με τους Τυνήσιους να χάνουν δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν. Αρχικά, στο 41` ο Σουτάρ με προβολή έδιωξε την μπάλα από τα δυνατό πλασέ του Ντράγκερ (σ.σ. η μπάλα κατευθυνόταν στην εστία του Ράϊαν), ενώ λίγο αργότερα (48`) ο Μσακνί, δεν κατάφερε να σκοράρει από το ύψος της μικρής περιοχής.

Στην επανάληψη, οι Αφρικανοί προσπάθησαν να φθάσουν στην ισοφάριση, όμως οι Αυστραλοί, κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό του ματς και να μην απειληθούν ιδιαίτερα. Στο 71ο λεπτό, ο Λέκι απέτυχε να βρει την μπάλα, όντας σε πλεονεκτική θέση, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ο Μσακνί «υποχρέωσε» σε εξαιρετική απόκρουση τον Ράϊαν. Στο 73ο λεπτό, έκανε το ντεμπούτο του στο Μουντιάλ του Κατάρ, ο δεξιός οπισθοφύλακας του Ατρομήτου, Ουαντί Κεχρίντα.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, οι Τυνήσιοι πίεσαν «ασφυκτικά», χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφού δεν σημειώθηκε κάποια αξιόλογη φάση, παρά τις... άκαρπες ατομικές ενέργειες των Σλιτί και Καζρί. Ετσι, ο αγώνας ολοκληρώθηκε με την νίκη των Αυστραλών, που τους... βάζει για τα καλά, στο «παιχνίδι» της πρόκρισης.

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

Κίτρινες : Λαϊντουνί, Αμπντί, Σασί

Συνθέσεις:

ΤΥΝΗΣΙΑ (Τζαλέλ Καντρί): Νταμέν, Μπρον (73` Κεχρίντα), Μεριά, Ταλμπί, Ντράγκερ (46` Σάσι), Σκίρι, Λαϊντουνί (67` Καζρί), Αμπντί, Σλιτί, Τζεμπαλί (73` Κενίσι), Μσακνί.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Γκράχαμ Αρνολντ): Ράϊαν, Κάρατσιτς (75` Ντεγκενέκ), Ρόουλς, Σουτάρ, Μπέχιτς, ΜακΓκρι (64` Χρούστιτς), Μούϊ, Ιρβάϊν, Λέκι (85` Μπακούς), Ντιουκ (64` ΜακΛάρεν), Γκούντγουϊν (85` Μαμπίλ).

Ειδήσεις σήμερα:

NBA: Ρεκόρ καρφωμάτων ο Αντετοκούνμπο, εντυπωσιακά τα “Ελάφια”

Μητσοτάκης: Με καρκίνο διαγνώστηκε η αδελφή μου - Η συγκινητική ανάρτηση

Τροχαίο: Νεκρός 25χρονος μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο