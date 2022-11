Κόσμος

Πέθανε ο Βλαντιμίρ Μάκεϊ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη από τον αιφνίδιο θάνατο του Βλαντιμίρ Μακεϊ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λευκορωσίας Βλαντίμιρ Μακέι απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 64 ετών, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας, Belta.

Ο Μακέι ήταν επικεφαλής της λευκορωσικής διπλωματίας από το 2012.

Στα μέσα της εβδομάδας είχε παραστεί στη σύνοδο του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Άμυνας –μιας στρατιωτικής συμμαχίας πολλών πρώην σοβιετικών δημοκρατιών– στο Γερεβάν. Την Δευτέρα ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ. Χθες Παρασκευή συναντήθηκε με τον Αποστολικό Νούντσιο στο Μινσκ, αρχιεπίσκοπο Άντε Γιόζιτς, σύμφωνα με τον ιστότοπο του υπουργείου.

Πριν από τις προεδρικές εκλογές και τις ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2020, ο Μακέι ήταν ένας από τους πρωτεργάτες των προσπαθειών για τη βελτίωση των σχέσεων της Λευκορωσίας με τη Δύση, ενώ είχε ασκήσει κριτική στη Ρωσία. Ωστόσο, άλλαξε απότομα τη στάση του όταν ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, δηλώνοντας ότι τις υποκινούσαν πράκτορες της Δύσης.

«Σοκαριστήκαμε από τις αναφορές για τον θάνατο του επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας Βλαντίμιρ Μακέι» ανέφερε μέσω του Telegram η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες από μητέρες – “Έχω να δω τα παιδιά μου 5 χρόνια”

Μενίδι: Τον πυροβόλησαν στη μέση του δρόμου

Τροχαίο: Νεκρός 25χρονος μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο