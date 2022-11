Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Πολωνία λύγισε τη Σαουδική Αραβία

Οι Άραβες έδειξαν και πάλι καλά στοιχεία, αλλά η απώλεια του πέναλτι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στάθηκε καθοριστική για την έκβαση του ματς.

Η Πολωνία και ...συγκεκριμένα οι Βόιτσεχ Στσέζνι και Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι σταμάτησαν τη Σαουδική Αραβία, καθώς επικράτησε σήμερα με 2-0, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελλο, φθάνοντας στους τέσσερις βαθμούς και συντηρώντας το όνειρο πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης με τα γκολ των Ζιελίνσκι (39') και Λεβαντόβσκι (82'), το πρώτο γκολ του σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα σε τελικά Μουντιάλ!

Στο «Education City Stadium» της πόλης Αλ Ραγιάν, παρουσία 45 χιλιάδων φιλάθλων, η Σαουδική Αραβία θέλησε να συνεχίσει τα «θαύματα» της, απέναντι στην Πολωνία, μετά την ιστορική νίκη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ στο Κατάρ επί της Αργεντινής, αλλά δεν τα κατάφερε.

Πιο συμπαγής ομάδα η Πολωνία είχε σε μεγάλη ημέρα τον τερματοφύλακα της, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της ομάδας του. Ο διεθνής τερματοφύλακας της Γιουβέντους κράτησε την εστία του σε αρκετές στιγμές, με κορυφαία την απόκρουση πέναλτι στις καθυστερήσεις του Α' μέρους.

Η Σαουδική Αραβία μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να πιέζει την αντίπαλη περιοχή. Με ασφυκτικό πρέσινγκ σε όλους τους χώρους οι παίκτες της κέρδιζαν την μπάλα και προσπαθούσαν να πλησιάσουν την εστία της Πολωνίας. Από την πλευρά τους οι παίκτες της Πολωνίας προσπαθούσαν να ισορροπήσουν το ματς και τα κατάφεραν μετά το πρώτο τέταρτο, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια των πρωτοβουλία των κινήσεων.

Έτσι έφθασαν στο 1-0. Στο 39ο λεπτό μετά από ωραία αντεπίθεση από τα δεξιά και γύρισμα προς τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που βγήκε τετ α τετ αλλά δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά, κυνήγησε την μπάλα και σε δεύτερο χρόνο τη γύρισε όπως έπρεπε προς τον Ζιελίνσκι που σούταρε δυνατά, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο στον Αλ-Οβάις.

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους η Σαουδική Αραβία προσπάθησε να ανταποδώσει και είχε μεγάλη ευκαιρία να το καταφέρει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τότε ο Βραζιλιάνος διαιτητής, Σαμπάιο, αφού είδε τη φάση, μετά από υπόδειξη του VAR, υπέδειξε το χτύπημα του Μπιέλικ χαμηλά στο πόδι του Αλ-Σεχίρι και έδειξε το σημείο του πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Αλ Νταουσάρι, αλλά ο Στσέζνι τον σταμάτησε, όπως και την προσπάθεια του Αλ Μπουράικ που πήρε το ριμπάουντ, σώζοντας την Πολωνία από βέβαιο γκολ! Στην επανάληψη η Σαουδική Αραβία μπήκε ξανά δυνατά και στο 55ο λεπτό έφθασε ξανά κοντά στο γκολ, αλλά σταμάτησε ξανά στον Στσέζνι. Τότε η μπάλα έφτασε μετά από κόντρες στα πόδια του Αλ Νταουσάρι στο ύψος της μικρής περιοχής, έκανε το πλασέ με τον Πολωνό γκολκίπερ και πάλι να λέει όχι με επέμβαση με τα πόδια. Όσο πίεζε η αραβική ομάδα, οι Πολωνοί έδωσαν χώρο και έπαιξαν με αντεπιθέσεις και βρέθηκαν δύο φορές κοντά στο γκολ, αλλά και τις δύο φορές η μπάλα σταμάτησε στα δοκάρια. Πρώτα στο 63' όταν μετά από σέντρα από τα αριστερά του Φρανκόβσκι, η κεφαλιά του Μίλικ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Τρία λεπτά αργότερα σέντρα από τα δεξιά στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά με τον Λεβαντόβσκι να μπαίνει στη φάση, να κάνει το πλασέ και να στέλνει τη μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι. Η Σαουδική Αραβία συνέχισε να πιέζει και στο 78' ο Αλ Μαλκί έκανε το διαγώνιο σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι Στο 82ο λεπτό η Πολωνία «καθάρισε» το ματς, όταν μετά από λάθος στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας, ο Λεβαντόβσκι θα το εκμεταλλευτεί, θα κλέψει τη μπάλα και θα πετύχει το πρώτο του τέρμα σε παγκόσμιο κύπελλο. Στο 89ο λεπτό ο «Λέβα» έχασε μοναδική ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ, αλλά αστόχησε εξ επαφής. Πολωνία: Σέσνι, Μπερεσίνσκι, Γκλικ, Κίβιο, Κας, Καμίνσκι, Κριχόβιακ, Φρανκόβσκι, Μπιέλικ, Ζιελίνσκι (63' Καμίνσκι), Μίλικ (70' Πιόντεκ), Λεβαντόβσκι. Σαουδική Αραβία: Αλοβάις, Αμπουλαϊχί, Αμπντουλχαμίντ, Αλ Αμρί, Αλ Μπουραΐκ (65' Αλ Γκανάμ), Αλ Μπουραϊκάν, Αλ Μάλκι (86' Αλ Ομούντ), Κάνο, Αλ Νταουσάρι, Αλ Ναχέι (46' Αλ Ναμπίντ, 90'+ Μπαχμπρί), Αλ Σεχρί (86' Ν. Αλ Νταουσάρι).