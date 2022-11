Κοινωνία

Εργατικό δυστύχημα με οδηγό φορτωτή

Ο άτυχος άντρας ανασύρθηκε νεκρός κάτω από το μηχάνημα που οδηγούσε και τον καταπλάκωσε όταν ανατράπηκε.

Οδηγός φορτωτή έχασε σήμερα την ζωή του όταν το μηχάνημα στο οποίο επέβαινε ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Το δυστύχημα συνέβη αργά το μεσημέρι σε εργοτάξιο στην επαρχιακή οδό Διδυμοτείχου- Μεταξάδων.

Τον άτυχο άνδρα ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διδυμοτείχου τον οποίο παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

