Μουντιάλ 2022: Μεγάλη νίκη της Γαλλίας κόντρα στη Δανία

Μεγάλος σταρ του αγώνα ο Κιλιάν Μπαπέ που σκόραρε δύο φορές για τους Γάλλους.

Με το μεγάλο της αστέρι, Κιλιάν Μπαπέ, να σκοράρει δύο φορές, η Γαλλία νίκησε 2-1 τη Δανία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου στο στάδιο «974» της Ντόχα κι έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ του Κατάρ. Οι Δανοί, με ένα βαθμό στο ενεργητικό τους (0-0 με την Τυνησία) θα τα παίξουν όλα για όλα την επόμενη Τετάρτη (30/11) εναντίον της Αυστραλίας, σε αγώνα που θέλουν αποκλειστικά και μόνο τη νίκη.

Στην 4η αναμέτρηση με τους Δανούς σε τελική φάση Μουντιάλ η κάτοχος του τροπαίου, Γαλλία, νίκησε για 2η φορά τους Σκανδιναβούς, μετά το 1998, έχοντας τον Μπαπέ σε μεγάλη βραδιά.

Ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν σκόραρε δύο φορές στο β΄ μέρος, έφτασε τα 31 γκολ με την φανέλα της Εθνικής (άφησε πίσω τους Παπέν και Φοντέν), ενώ έγινε ο δεύτερος σκόρερ των «τρικολόρ» σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου με 7 τέρματα, πίσω από τον Ζιστ Φοντέν.

Η Γαλλία έδωσε χώρο στο ξεκίνημα στους Δανούς, έχοντας το μυαλό της περισσότερο στις αντεπιθέσεις. Στην πρώτη οργανωμένη που έκανε στο 13΄ απείλησε την εστία του Σμάιχελ με την κεφαλιά του Βαράν να σταματά στον Μάλε, ο οποίος βρέθηκε στο ύψος της μικρής περιοχής κι απομάκρυνε τη μπάλα.

Στο 22΄ ο Αντρέας Κρίστενσεν σταμάτησε με φάουλ (κίτρινη κάρτα) τον Μπαπέ, που έφευγε μόνος του με μέτωπο προς την περιοχή του Σμάιχελ. Το φάουλ εκτελέστηκε κι ο Δανός γκολκίπερ επενέβη σωτήρια στη γυριστή κεφαλιά του Ραμπιό.

Όσο περνούσε και η Δανία δεν μπορούσε ν΄ απειλήσει στο διάστημα που είχε την κατοχή της μπάλας, η Γαλλία άρχισε να βγαίνει περισσότερο στην επίθεση και να... ψάχνει αυτή περισσότερο το γκολ.

Με τη συμπλήρωση του ημιώρου ο Μπαπέ έκανε το γύρισμα από αριστερά, με τον Κουντέ να πιάνει το συρτό διαγώνιο σουτ και στέλνει τη μπάλα στα πόδια του Χόιμπιεργκ και μετά στην αγκαλιά του Σμάιχελ. Ο κίπερ της Νις απέκρουσε με τα πόδια στο 36΄ το σουτ του Γκριεζμάν από αρκετά πλάγια.

Η μοναδική καλή στιγμή των Σκανδιναβών στο πρώτο μέρος σημειώθηκε στο 37΄ με το σουτ του Κορνέλιους από πλάγια θέση να φεύγει άουτ. Πέντε λεπτά πριν από το ημίχρονο, από το γύρισμα του Ντεμπελέ, ο Μπαπέ βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος στο σημείο του πέναλτι, αλλά το σουτ που επιχείρησε ήταν απελπιστικά άστοχο.

Η εικόνα του ματς ήταν εντελώς διαφορετική στο β΄ μέρος, καθώς η Δανία ήταν υποχρεωμένη να ρισκάρει για να πάρει τη νίκη. Οι Γάλλοι με υπομονή στο παιχνίδι τους περίμεναν τους αντιπάλους τους κάτω από τη μεσαία γραμμή και στο 56΄ ο Μπαπέ έφυγε γρήγορα στην αντεπίθεση, μπήκε στην περιοχή όπου έπιασε το δυνατό αριστερό σουτ που βρήκε σε ετοιμότητα τον Σμάιχελ.

Τεράστια ευκαιρία έχασε ο Γκριεζμάν στο 60΄ για να βάλει μπροστά στο σκορ τη Γαλλία. Ο άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης βρέθηκε απέναντι από τον Σμάιχελ και με το καλό του πόδι (αριστερό) αστόχησε απελπιστικά.

Ένα λεπτό μετά, όμως, δε συνέβη το ίδιο και με τον Μπαπέ. Σε μία νέα γρήγορη αντεπίθεση των πρωταθλητών κόσμου, ο Μπαπέ έδωσε στον Ερνταντέζ, ο τελευταίος γύρισε τη μπάλα και ο στράικερ της Παρί Σεν Ζερμέν με το 30ό του γκολ με την φανέλα της Εθνικής («έπιασε» στη σχετική λίστα τους Φοντέν και Παπέν) και το 2ο στο Μουντιάλ, «έγραψε» το 1-0 στο 61΄.

Δεν χάρηγαν για πολύ οι «τρικολόρ», καθώς στο 68΄ η Δανία έφτασε στην ισοφάριση με την κεφαλιά του Αντρέας Κρίστενσεν (προηγήθηκε κόρνερ από τον Έρικσεν και κεφαλιά-πάσα του Άντερσεν) στην 60ή του συμμετοχή με το εθνόσημο.

Με καλύτερη ψυχολογία μετά την ισοφάριση, οι Σκανδιναβοί «άγγιξαν» την ανατροπή στο 73΄, αλλά ο Λιορίς έκανε σωτήρια επέμβαση στο σουτ του Μέλε μέσα από την περιοχή.

Το ματς είχε ανοίξει για τα καλά μετά το γκολ των Δανών και στο 78΄ χάθηκε μία ακόμη κλασική ευκαιρία, αυτή την φορά για τη Γαλλία. Από το κόρνερ του Γκριεζμάν, ο Τσουαμενί έπιασε την κεφαλιά κι ενώ η μπάλα είχε πορεία προς τα δίχτυα, βρήκε στην πλάτη του Μέλε και κατέληξε κόρνερ.

Στο 81΄ από το γύρισμα του Ντόλμπεργκ, ο Μπρεθγουέϊτ με πλασέ στο πρώτο δοκάρι έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ. Τέσσερα λεπτά πριν από το 90΄ ο Κιλιάν Μπαπέ «χτύπησε» για δεύτερη φορά κι από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα μετά από σέντρα του Γκριεζμάν, για το τελικό 2-1.

Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Κίτρινες : Κουντέ - Αντρέας Κρίστενσεν, Κορνέλιους

Οι συνθέσεις:

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Λιορίς, Κουντέ, Βαράν (75΄ Κονατέ), Ουπαμεκανό, Ερναντέζ, Τσουαμενί, Ραμπιό, Γκριεζμάν (90΄+3 Φοφανά), Μπαπέ, Ζιρού (63΄ Τιράμ), Ντεμπελέ (75΄ Κομάν)

ΔΑΝΙΑ (Κάσπερ Χιούλμαντ): Σμάιχελ, Νίλσον, Αντρέας Κρίστενσεν, Άντερσεν, Μέλε, Έρικσεν, Χόιμπιερκ, Ράσμους Κρίστενσεν (90΄+2 Μπαχ), Ντάμσγκααρντ (73΄ Ντόλμπεργκ), Κορνέλιους (46΄ Μπρεθγουέϊτ), Λίντστρεμ (85΄ Νόργκααρντ)

