Μουντιάλ 2022: Η Αργεντινή νίκησε το Μεξικό κι έμεινε… ζωντανή

Ο Μέσι ήταν αυτός που έλυσε τον αμυντικό γρίφο των Μεξικανών και άνοιξε το δρόμο για την νίκη, σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο.

Μια στιγμή κλάσης του Λιονέλ Μέσι και ένα εξαιρετικό σουτ του Έντσο Φερνάντες, έφταναν προκειμένου η Αργεντινή να κρατήσει «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης στους «16» του Μουντιάλ 2022.

Με τα γκολ του αρχηγού της στο 64ο λεπτό και του νεαρού μέσου της Μπενφίκα στο 87΄, η «αλμπισελέστε» νίκησε 2-0 το Μεξικό στο "Lusail Stadium", για τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου, και κρατάει την τύχη της στα χέρια της, καθώς με νίκη επί της Πολωνίας την Τετάρτη (30/11) περνάει σίγουρα, ενώ μπορεί να προκριθεί και με ισοπαλία. Χωρίς γκολ και με ένα βαθμό σε δύο ματς, η "Tri" βρίσκεται αντιθέτως στο... χείλος του αποκλεισμού, αλλά ελπίζει ακόμη.

Όπως αναμενόταν μετά την ήττα-σοκ της πρεμιέρας από τη Σαουδική Αραβία, ο Λιονέλ Σκαλόνι προχώρησε σε αρκετές διαφοροποιήσεις στο βασικό σχήμα της ομάδας του. Συνολικά πέντε αλλαγές έκανε ο τεχνικός της Αργεντινής, τρεις στην άμυνα και δύο στη μεσαία γραμμή, αφήνοντας πάντως απαράλλαχτη την επιθετική τριάδα των Λιονέλ Μέσι, Λαουτάρο Μαρτίνες και Ανχελ Ντι Μαρία. Από την άλλη πλευρά, ο (Αργεντινός) "Τάτα" Μαρτίνο έβαλε βασικό τον 36χρονο Αντρές Γκουαρδάδο -δεν είχε παίξει καθόλου στο ματς με την Πολωνία-, ο οποίος κατέγραψε συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο για πέμπτη φορά στην καριέρα του. Ομως, ο πολύπειρος μέσος δεν άντεξε ούτε ένα ημίχρονο, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα και αντικαταστάθηκε στο 42΄ από τον Γκουτιέρες.

Το πρώτο ημίχρονο είχε περίσσιο πάθος, δυνατές μονομαχίες, σκληρά μαρκαρίσματα, αλλά... ελάχιστο ποδόσφαιρο. Η Αργεντινή είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά αδυνατούσε να δημιουργήσει ρήγματα στη μεξικανική άμυνα, η οποία κρατούσε με άνεση τους αντιπάλους της μακριά από τη μεγάλη περιοχή. Μία αρκετά άστοχη κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 41΄, μετά από φάουλ του Μέσι, ήταν η μοναδική... κάτι σαν ευκαιρία της «αλμπισελέστε» στο πρώτο 45λεπτο, ενώ από την άλλη πλευρά ο Βέγκα είχε μία καλή απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 45΄, που βρήκε όμως σε ετοιμότητα τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, με τον Μέσι να σπαταλάει (52΄) με πολύ κακή εκτέλεση, ένα φάουλ σε εξαιρετικό σημείο που κέρδισε ο ίδιος. Όμως ο «ψύλος» λύτρωσε τον εαυτό του και την ομάδα του στο 64΄, όταν υποδέχθηκε λίγο έξω από την περιοχή την πάσα του Ντι Μαρία, είδε μπροστά του λίγο χώρο και με συρτό αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Οτσόα. Είναι το όγδοο γκολ του άσου της Παρί Σεν Ζερμέν σε Μουντιάλ (όσα είχε πετύχει και ο Ντιέγκο Μαραντόνα, υπολείπεται ακόμη δύο του Γκαμπριέλ Μπατιστούτα), τη μέρα που ισοφάρισε τον "Ντιεγκίτο" στην κορυφή των συμμετοχών σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου (20). Το Μεξικό δεν μπόρεσε να αντιδράσει, με τους Αργεντινούς να οπισθοχωρούν και να υπερασπίζονται μάλλον εύκολα το πολύτιμο προβάδισμα, για να έρθει ένα καταπληκτικό γκολ του Εντσο Φερνάντες στο 87΄, με φαλτσαριστό σουτ από τη γωνία της μεγάλης περιοχής, να «κλειδώσει» τη νίκη της «αλμπισελέστε». Διαιτητής: Ντανιέλε Ορσάτο (Ιταλία) Κίτρινες: Μοντιέλ - Αραούχο, Γκουτιέρες, Ερέρα, Αλβαράδο ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Μοντιέλ (63΄ Μολίνα), Λισ. Μαρτίνες, Οταμέντι, Ακούνια, Ντε Πολ, Ροντρίγκες (57΄ Φερνάντες), ΜακΑλιστερ (69΄ Παλάσιος), Λαουτ. Μαρτίνες (63΄ Αλβαρες), Ντι Μαρία (69΄ Ρομέρο), Μέσι ΜΕΞΙΚΟ (Τάτα Μαρτίνο): Οτσόα, Αραούχο, Μόντες, Μορένο, Γκαγιάρδο, Γκουαρδάδο (42΄λ.τρ. Γκουτιέρες), Τσάβες, Κ. Άλβαρες (66΄ Χιμένες), Ερέρα, Βέγκα (66΄ Αντούνα), Λοσάνο (73΄ Αλβαράδο)