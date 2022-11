Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ισοπαλία στο Μεξικό - Πολωνία, ανάσα για την Αργεντινή

Ο Οτσόα απέκρουσε στο 58' το πέναλτι του Λεβαντόφσκι και κράτησε το μηδέν στο παιχνίδι της Πολωνίας με το Μεξικό και... χαμογέλασε η Αργεντινή.

Στο 5ο του Παγκόσμιο Κύπελλο ο Γκιγέρμο Οτσόα εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή του δεύτερου αγώνα του 3ου ομίλου, ανάμεσα στο Μεξικό και στην Πολωνία, που τελείωσε ισόπαλος χωρίς τέρματα (0-0). Αποτέλεσμα που σαφώς και «βόλεψε» την Αργεντινή, η οποία λίγες ώρες νωρίτερα στην πρεμιέρα του γκρουπ είχε υποστεί οδυνηρή ήττα από τη Σαουδική Αραβία με 2-1!

Η αναμέτρηση στο στάδιο «974» της Ντόχα «σημαδεύτηκε» από την φάση του 57ου λεπτού, που είχε πρωταγωνιστές τα δύο μεγάλα «αστέρια» των ομάδων, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Γκιγέρμο Οτσόα. Ο σέντερ φορ της Μπάγερν κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε ο ίδιος, αλλά ο 35χρονος πορτιέρε του Μεξικού απέδειξε την κλάση του, μη επιτρέποντας στον ηγέτη και αρχηγό της Πολωνίας να σκοράρει, κάτι που δεν έκανε ούτε στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018!

Στο... απόλυτο μηδέν έμειναν οι δύο ομάδες στο πρώτο 45λεπτο, το οποίο πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί. Η διαμορφωθείσα κατάσταση, μετά τη νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής στον 3ο όμιλο, «φρέναρε» κάπως τους παίκτες που έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στο πώς θα διαφυλάξουν το μηδέν στην άμυνα κι όχι στο να παίξουν επιθετικά, με αποτέλεσμα να μην σημειωθεί ούτε μία «καθαρή» ευκαιρία για γκολ μπροστά από τις δύο εστίες.

Το Μεξικό είχε την κατοχή της μπάλας κι «έψαξε» περισσότερο το γκολ από τους Πολωνούς, που από την πλευρά τους δεν απείλησαν ούτε μία φορά την εστία του Οτσόα. Κι από τη στιγμή που οι μέσοι της Πολωνίας δεν δημιουργούσαν, ο Λεβαντόφσκι δεν τροφοδοτήθηκε και στο πρώτο ημίχρονο έμεινε... άφαντος.

Η ομάδα του Τάτα Μαρτίνο απείλησε στο 27΄, όταν μετά από προσπάθεια του Μορένο και σέντρα στην περιοχή, ο Βέγκα έπιασε τη δύσκολη κεφαλιά και η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Στσέζνι.

Στην εκπνοή του ημιχρόνου ο Λοσάνο προσπάθησε να συνδυαστεί με τον Βέγκα, η μπάλα κατέληξε στον Σάντσες, ο οποίος έπιασε το δυνατό σουτ κι ανάγκασε τον τερματοφύλακα των Πολωνών να μπλοκάρει δύσκολα στη κλειστή του γωνία.

Με μία τεράστια ευκαιρία για την Πολωνία ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Μίχνιεβιτς κέρδισε πέναλτι στο 55΄, σε τράβηγμα του Λεβαντόφσκι από τον Μορένο, πέναλτι που υπέδειξε ο διαιτητής Μπιθ, αφού κλήθηκε από το VAR να εξετάσει την φάση. Ο στράικερ της Μπαρτσελόνα ανέλαβε να εκτελέσει, αλλά ο Οτσόα έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία κι έκανε μεγάλη απόκρουση.

Ακολούθησε η μεγάλη φάση για τους «Τρι» στο 64΄, με την κεφαλιά του Βέγκα μετά το σουτ του Μορένο, ν΄ αναγκάζει τον Στσέζνι σε σπουδαία επέμβαση. Ήταν και η τελευταία σημαντική στιγμή στο ματς, καθώς παρά την προσπάθεια που κατέβαλλαν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων δεν βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα.

Το τελικό 0-0 ήρθε... βάλσαμο για την Αργεντινή, η οποία μετά την ήττα-σοκ που γνώρισε από τη Σαουδική Αραβία δεν ήθελε σε καμμία περίπτωση νίκη Μεξικού ή, Πολωνίας στο ματς που ακολουθούσε, καθώς σε τέτοια περίπτωη η υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση θα δυσκόλευε ακόμη περισσότερο.

Διαιτητής: Κρις Μπιθ (Αυστραλία)

Κίτρινες: Σάντσες, Μορένο - Ζιελίνσκι

Οι συνθέσεις:

ΜΕΞΙΚΟ (Τάτα Μαρτίνο): Οτσόα, Μόντες, Μορένο, Σάντσες, Γκαγιάρδο, Άλβαρες, Ερέρα (71΄ Ροντρίγκες), Τσάβες, Βέγκα (84΄ Αντούνα Χιμένες), Μαρτίν (71΄ Ραούλ Χιμένες), Λοσάνο.

ΠΟΛΩΝΙΑ (Τσέσλαβ Μίχνιεβιτς): Στσέζνι, Κας, Κίβιορ, Γκλικ, Μπερεζίνσκι, Ζαλέβσκι, Κριχόβιακ, Καμίνσκι, Σεμπαστιάν Σιμάνσκι (72΄ Φρανκόφσκι), Λεβαντόφσκι, Ζιελίνσκι (87΄ Μίλικ).

