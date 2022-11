Κοινωνία

Διακινούσαν ναρκωτικά σε Αθήνα, Ναύπλιο και Σαντορίνη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπείρα ναρκωτικών εξάρθρωσε η Αστυνομία. Πέρασαν χειροπέδες σε εννέα άτομα. Πώς κατάφεραν να τους εντοπίσουν.



Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, σε περιοχές Αθήνας, της Σαντορίνης και του Ναυπλίου, προχώρησαν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας Ναυπλίου, συλλαμβάνοντας συνολικά εννέα άτομα, ηλικίας από 24 έως 54 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, "για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου το μεσημέρι, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ναυπλίου, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αττικής, την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας και τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων (Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ) της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Αττικής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν εννέα άτομα, ηλικίας από 24 έως 54 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητε , η οποία περιλαμβάνει ακόμη έναν 27χρονο αλλοδαπό . Επιπλέον, δύο εκ των συλληφθέντων, ηλικίας 26 και 54 ετών, κατηγορούνται και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, από αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Ασφάλειας Ναυπλίου, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία αλλά και αποτελέσματα φυσικών και τεχνικών μεθόδων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω είχαν συγκροτήσει τουλάχιστον από το μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους, εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης και κάνναβης), στο Ναύπλιο, την Αθήνα και τη Σαντορίνη, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Ναυπλίου, έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση 26χρονο ημεδαπό, ο οποίος επιβιβάστηκε σε πλοίο με προορισμό τη Σαντορίνη, μεταφέροντας ναρκωτικές ουσίες με σκοπό τη διακίνηση τους. Οι αστυνομικοί, κατά την αποβίβασή του από το πλοίο, τον ακινητοποίησαν και σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε αποσκευές του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, συνολικού βάρους 525 και 8.165 γραμμαρίων, αντίστοιχα και συνελήφθη.

Ακολούθησε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, διενεργώντας ταυτόχρονες έρευνες σε οικίες των μελών της οργάνωσης, όπου βρέθηκαν, επιπλέον και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -3.390,3- γραμμαρίων ,

ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -520- γραμμαρίων,

8 ναρκωτικά δισκία,

1 τσιγαριλίκι κάνναβης,

1 περίστροφο,

1 γκλοπ,

69 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

7 ζυγαριές ακριβείας,

2 τρίφτες κάνναβης,

10 κινητά τηλέφωνα,

αντικείμενα σχετικά με τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών και

το χρηματικό ποσό των -20.485- ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Τέλος, κατασχέθηκαν 4 οχήματα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Ναυπλίου, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης και η τυχόν εμπλοκή- συμμετοχή περισσοτέρων ατόμων σε αυτή."

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Κυριακή: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

“Κιβωτός του Κόσμου” - Γουλιδάκης: Η επαφή με τον Οργανισμό, η δωρεά και οι λαχνοί (βίντεο)

Φονική κακοκαιρία στην Ιταλία (εικόνες)