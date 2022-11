Κοινωνία

Κολωνός: Εμπρηστική επίθεση σε εταιρεία

Συναγερμόις σε Αστυνομία και Πυροσβεστική μετά από εμπρηστική επίθεση σε εταιρεία στον Κολωνό. Αναστάτωση και υλικές ζημιές.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά από εμπρηστική επίθεση σε εταιρεία ταχυμεταφορών στον Κολωνό.

Συγκεκριμένα, οι άγνωστοι περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό τα οχήματα και αμέσως μετά τους έβαλαν φωτιά είτε με σπίρτα είτε με προσανάμματα. Ως εκ τούτου προκλήθηκε έκρηξη και σημαντικές ζημιές στα οχήματα. Κάτοικοι της περιοχής που είδαν τις φλόγες έτρεξαν να σβήσουν τη φωτιά προτού να επεκταθεί σε όλα τα οχήματα της εταιρείας και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.

Με την υπόθεση θα ασχοληθεί η Κρατική Ασφάλεια, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι η επίθεση σχετίζεται με τα τελευταία γεγονότα στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

