Κακοκαιρία - Ηράκλειο: Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα για τους πληγέντες

Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15 Οκτωβρίου. Μέχρι πότε θα μείνει ανοιχτή

'Ανοιξε εκ νέου η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου στην Κρήτη και επιθυμούν να λάβουν πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης, σε συνέχεια της έκδοσης σχετικής τροποποιητικής κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄ 6011/25.11.2022).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Μαλεβιζίου, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς - με την εξαίρεση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή όσων έχουν αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα - που βρίσκονται στις περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου που επλήγησαν σοβαρά από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου.

Η πλατφόρμα arogi.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για τις επιχειρήσεις μέχρι 9 Δεκεμβρίου.

