Αλέκος Αλεξανδράκης: αφιέρωμα της Φίνος Φιλμς για τον ηθοποιό (βίντεο)

Το αφιέρωμα στον αείμνηστο ηθοποιό, που σαν σήμερα γεννήθηκε.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Αλέκος Αλεξανδράκης.

Ο γοητευτικός ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή στις 8 Νοεμβρίου του 2005 και άφησε πίσω του μία τεράστια παρακαταθήκη στην έβδομη τέχνη, με τη συμμετοχή του σε πολλές ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και παραμένουν διαχρονικές.

Η Φίνος Φιλμ τίμησε τον ηθοποιό, με ένα ξεχωριστό βίντεο – αφιέρωμα, με σκηνές από τις πιο αγαπημένες ταινίες, στις οποίες πρωταγωνίστησε ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Στο βίντεο παρατηρούνται σκηνές από τις ταινίες «Ένα Κορίτσι για Δύο», «Οι Κυρίες της Αυλής», «Το Κλωτσοσκούφι», «Η Άγνωστος», «Δάκρυα για την Ηλέκτρα» και «Ίλιγγος».

Στη λεζάντα μάλιστα που συνοδεύει τη δημοσίευση, αναφέρει: «Ατίθασος, αριστοκρατικός, εντυπωσιακός και ταλαντούχος, ο Αλέκος Αλεξανδράκης ήταν ο απόλυτος "τζέντλεμαν" της μεγάλης οθόνης. Συνεπής, εργατικός αλλά και λάτρης της ανεξαρτησίας του, έχτισε ένα μύθο διαφορετικό και σαγηνευτικό. Όπως ο ίδιος. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1928».

