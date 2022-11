Κόσμος

Τουρκία: δεκάδες συλλήψεις σε διαδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Η Τουρκία έχει απόχωρήσει από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών από το 2011.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε πολυάριθμες συλλήψεις σήμερα σε διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Περίπου 40 άτομα συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την οργάνωση We Will Stop Femicide. Την Παρασκευή, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, άλλα 200 άτομα συνελήφθησαν σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις.

Η αστυνομία δεν έδωσε πληροφορίες για τις συλλήψεις.

Και οι δύο διαδηλώσεις είχαν απαγορευτεί από τοπικούς αξιωματούχους, οι οποίοι είχαν υποστηρίξει ότι αυτές θα διαταράξουν την ειρήνη.

Η οργάνωση βρίσκεται αντιμέτωπη επίσης με διώξεις λόγω καταγγελιών ότι οι δραστηριότητές της αντιβαίνουν στο νόμο και τα ήθη. Υπάρχει περίπτωση να τεθεί εκτός νόμου.

Η Τουρκία αποχώρησε από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 2011 για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών πέρυσι μετά από εντολή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οργανώσεις αναφέρουν ότι 300 γυναίκες πέθαναν στην Τουρκία φέτος λόγω γυναικοκτονιών.

