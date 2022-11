Υγεία - Περιβάλλον

Δομή ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη - Μητέρα 21χρονου: μου στέρησαν την μυρωδιά του Πάρη (βίντεο)

Συγκλονίζουν όσα περιγράφει στον ΑΝΤ1 η μητέρα του 21χρονου Πάρη, που έχασε την ζωή του μέσα στο ίδρυμα για άτομα με αναπηρία, στην Θεσσαλονίκη.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την απώλεια του 21χρονου Πάρη, που έσβησε σε ίδρυμα της Θεσσαλονίκης μετά από ξυλοδαρμό από υπάλληλο.

Η δομή έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών τις τελευταίες ημέρες καθώς έγιναν και άλλες καταγγελίες για ξυλοδαρμούς απομόνωσης και απόπειρα απόκρυψης θανατων.

Η μητέρα του, που μίλα στον ΑΝΤ1, αναφέρει χαρακτηριστικά: "Θα δεχόμουνα την απώλεια του παιδιού μου, αν έφευγε από παθολογικά αίτια αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο.... Μου στέρησαν τη μυρωδιά του, μου τη στέρησαν μόνο αυτό ήθελα... Είναι ο χρόνος του, αλλά τώρα για μένα δεν έχει σημασία τίποτα, μόνο να ηρεμήσει η ψυχούλα του και να μη συμβεί σε κανένα άλλο παιδί."

Όπως αποκαλύφθηκε, ο νεαρός ξυλοκοπήθηκε από υπάλληλο της δομής. Η μητέρα του 21χρονου αναφέρει στη συνέχεια: "Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος υποτίθεται με νοημοσύνη θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα παιδί ανυπεράσπιστο."

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς το ίδρυμα επιχείρησε να αποκρύψει την πραγματική αιτία θανάτου του παιδιού τους.

Η μητέρα αναφέρει συγκεκριμένα πως τους είχαν ενημερώσει ψευδώς για την κατάσταση υγείας του γιου τους. "Ψευδή ενημερώση, ότι ο Πάρης μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Παπανικολάου γιατί ένας άλλος περιθαλπτομενος τον χτύπησε στο κεφάλι με παντόφλα και τον πήγαν εκεί για προληπτικές εξετάσεις και μην ανησυχείτε, ήταν οι λέξεις τους... Και μετά από 24 ώρες ενημέρωσαν τον σύζυγό μου ότι ο Πάρης έφυγε από τη ζωή.", αναφέρει η γυναίκα.

Η συγκεκριμένη δομή βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών καθώς έχουν αποκαλυφθεί, βασανισμοί αλλά και τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό.

