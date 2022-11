Κοινωνία

Διασωληνώθηκε παιδί μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Ένα παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Άλλα δύο παιδιά απεγκλωβίστηκαν από το φλεγόμενο σπίτι.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε διάμερισμα, στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 10 το βράδυ, φωτιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, στην οδό Αλκυόνης, στον Κολωνό.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του, από το υπνοδωμάτιό του, ένα 5χρονο αγόρι, ενώ τα δύο αδέρφια του, ηλικίας 8 και 12 ετών, μαζί με τους γονείς τους κατάφεραν να βγουν από το διαμέρισμα, λίγο πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το αγόρι ηλικίας 5 ετών παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο "Αττικόν" και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Τα άλλα δύο αγόρια της οικογένειας, ηλικίας 8 και 12 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, για προληπτικούς κυρίως λόγους.

Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Στο συμβάν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

