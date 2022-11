Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Βερτόνγκεν: Καλύτερα να μη μιλήσω...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απογοητευμένος και εξοργισμένος εμφανίστηκε ο Βερτόνγκεν, μετά την κακή απόδοση της ομάδας του.

Το Μαρόκο δεν άφησε το κακό Βέλγιο να ξεφύγει και πήρε τη σπουδαία νίκη με 2-0, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ήταν πάλι προβληματικοί στην απόδοση τους, κάτι που επισήμανε στις δηλώσεις του και ο Γιαν Βερτόνγκεν, λέγοντας:

«Θέλω να ξεχάσω γρήγορα αυτό το ματς και πρέπει να το κάνουμε όλοι, καθώς δεν έχουμε να θυμηθούμε κάτι αξιοσημείωτο. Είναι εντυπωσιακό, αλλά δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε καμιά επιθετική πίεση. Εχουμε παίκτες παγκόσμιας κλάσης, αλλά κάτι φαίνεται πως δεν λειτουργεί. Πολλά πράγματα περνάνε από το μυαλό μου, αλλά καλύτερα να μη μιλήσω...».





Ο 35χρονος κεντρικός αμυντικός της Άντερλεχτ, συμπλήρωσε:

«Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία στο ματς κόντρα στην Κροατία. Αν παίξουμε ξανά έτσι δεν νομίζω πως έχουμε ελπίδα να συνεχίσουμε στο Μουντιάλ. Πρέπει ν' αλλάξουν πολλά και να εμφανιστούμε με πάθος και θέληση για την πρόκριση».

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Ο 5χρονος δίνει “μάχη για την ζωή” του - Συνελήφθη ο πατέρας του

“Κιβωτός του Κόσμου” - Καταγγελία: έκανα δωρεά ακινήτου, αλλά με εξαπάτησαν (βίντεο)

Δομή ΑμεΑ στην Θεσσαλονίκη: “Βροχή” οι καταγγελίες για θανάτους και βασανιστήρια (βίντεο)