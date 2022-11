Πολιτική

Οικονόμου: Εκλογές στο τέλος της τετραετίας

Την πάγια θέση της κυβέρνησης, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πώς σχολιάζει τους ισχυρισμούς του κ. Ερντογάν για τους μουσουλμάνους στη Θράκη.

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ανέφερε:

Η κατάσταση και οι προοπτικές της οικονομίας

Η κυβέρνησή μας στα τρία από τα τριάμισι χρόνια, της πρώτης τετραετίας μας βρέθηκε να διαχειρίζεται κρίσεις.

Η μεταναστευτική εισβολή στον Έβρο, η πανδημία, η κλιματική κρίση, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η συνεχής γεωστρατηγική ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο ενέσκηψαν από πολύ νωρίς, ήδη από την έναρξη του 2020 και μονοπώλησαν σχεδόν το εγχώριο και διεθνές ενδιαφέρον.

Η Ελλάδα, σε καθεμία από αυτές τις κρίσεις, σε κάθε επιμέρους τομέα, τα κατάφερε καλύτερα από τις περισσότερες χώρες στην Ε.Ε.. Αρκετά συχνά μάλιστα γίναμε παράδειγμα προς μίμηση και σε καμιά περίπτωση αντιπαράδειγμα.

Αυτό δεν ήταν ούτε εύκολο, ούτε τυχαίο. Απαιτούσε σχέδιο, συνεχή συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Τεχνογνωσία, εφευρετικότητα, άριστη γνώση του διεθνούς περιβάλλοντος. Απαιτούσε ισχυρή πολιτική βούληση, αλλά και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και επαγγελματική διαχείριση της καθημερινότητας. Απαιτούσε, ταυτόχρονα, άμεση αναπροσαρμογή στα απότομα γυρίσματα της συγκυρίας.

Οι δυσκολίες συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να προσπαθούμε για να βρισκόμαστε πάντοτε ένα βήμα μπροστά τους. Αντέχουμε, παρότι αυτό δεν ήταν ούτε εύκολο, ούτε αναμενόμενο για μια χώρα με τα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, η οποία είχε διέλθει για μια δεκαετία από την κρίση των μνημονίων. Τη μεγαλύτερη κρίση, θυμίζω, σε φιλελεύθερη ευρωπαϊκή Δημοκρατία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φυσικά, τα όσα μας συνέβησαν, κατάφεραν βαριά πλήγματα, αλλά δεν μας έριξαν στο καναβάτσο. Προχωρήσαμε, προχωράμε χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα τα καταφέρουμε μέχρι τέλους. Και όχι μόνο αυτό.

Και όχι μόνο αυτό. Θα βγούμε από τις κρίσεις με φορά που θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε ακόμη περισσότερο το βιοτικό επίπεδο των πλέον αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών και να αποκαταστήσουμε πλήρως τις αδικίες σε βάρος των Ελλήνων που επισωρεύτηκαν από το 2010 και μετά.

Αυτό δεν είναι απλώς πεποίθηση, ούτε ευχή. Το δείχνουν όλα τα στοιχεία. Γιατί στην Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια συντελέστηκε και συντελείται ένα πολύ σημαντικό έργο. Ταυτόχρονα με τη διαχείριση των επιπτώσεων των κρίσεων στη ζωή των Ελλήνων υλοποιήσαμε και υλοποιούμε όλα όσα αποτέλεσαν δέσμευσή μας και συγκρότησαν το σχεδιασμό μας για αυτή την πρώτη μας τετραετία

Μέτρα και πολιτικές οριστικής εξόδου της χώρας από τα μνημόνια και την άρση των συνέπειών τους στην οικονομία και την κοινωνία.

Ανασχεδιασμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και εκσυγχρονισμό του κράτους.

Αναβάθμιση της παιδείας.

Βελτίωση της καθημερινότητας.

Εξάλειψη των αδικιών στην κοινωνική ατζέντα και εμπέδωση της δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλειας.

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Απόκτηση ενεργειακής αυτονομίας με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Αποκατάσταση του διεθνούς κύρους της χώρας, θωράκιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων με αλλαγή παραδείγματος στη διπλωματία και την εξωτερική μας πολιτική, αλλά και ενίσχυση των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

Αυτοί ήταν οι βασικότεροι από τους άξονες του πολιτικού μας σχεδίου.

Και εν μέσω κατακλυσμιαίων κρίσεων πετύχαμε να πραγματώσουμε το μεγαλύτερο μέρος του αρχικού μας σχεδίου. Συγκεκριμένα:

Ο φετινός θα είναι ο πρώτος Προϋπολογισμός, τα τελευταία 12 χρόνια, που συζητείται εκτός μνημονιακού περιβάλλοντος και εκτός πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας. Είναι ο Προϋπολογισμός επιστροφής της χώρας σε δημοσιονομική ευστάθεια. Είναι ένας Προϋπολογισμός συνέπειας, συνέχειας και σταθερότητας, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και υψηλής αβεβαιότητας.

Ο Προϋπολογισμός υπηρετεί το διπλό στόχο της οικονομικής αποτελεσματικότητας, αλλά και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αποτυπώνει τη σταθερή αναπτυξιακή οικονομική πορεία της χώρας μας.

Καταγράφει πολιτικές ενίσχυσης τόσο της προσφοράς, όσο και της ζήτησης στην οικονομία. Επιβεβαιώνει την ήδη συντελούμενη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Επικυρώνει όλες μας τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και ενσωματώνει την κατάλληλη περιβαλλοντική διάσταση στην κατάρτισή του.

Πιστοποιείται ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ισχυρά και σταθερά, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ενισχύονται σημαντικά, η ανεργία συρρικνώνεται, το διαθέσιμο εισόδημα μεγαλώνει, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης υποχωρεί σημαντικά, το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας ενισχύονται.

Ειδικότερα, η οικονομία κινείται όλο και καλύτερα του μέσου ευρωπαϊκού όρου, καθώς ο ρυθμός μεγέθυνσης είναι διπλάσιος το 2022 και θα είναι τριπλάσιος το 2023 του αντίστοιχου μέσου ευρωπαϊκού όρου. Οι επενδύσεις αναμένεται και φέτος να παρουσιάσουν υψηλό ρεκόρ. Το 9μηνο του 2022, οι ΑΞΕ έχουν φτάσει ήδη στο 95% του συνόλου της περασμένης χρονιάς, που αποτέλεσαν ρεκόρ για την Ελλάδα. Η χώρα μας γίνεται πόλος έλξης πολλών επενδύσεων, όπως αποτυπώνεται σε σειρά γεγονότων: Στην προσέλκυση επιχειρηματικών κολοσσών. Επιβεβαιώνεται από την πρωτιά στον ευρωπαϊκό δείκτη χρηματαγοράς MSCI. Αποδεικνύεται από έρευνα της EY, σύμφωνα με την οποία 3 στους 4 επενδυτές εκτιμούν ότι η Ελλάδα θα γίνει ακόμη πιο ελκυστική επενδυτικά την επόμενη τριετία. Καταγράφεται στην Έκθεση του Economist, στην οποία η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος τα 3 τελευταία χρόνια, σημειώνοντας άνοδο 16 θέσεων.

Η Ελλάδα εξάγει, ως ποσοστό του Α.Ε.Π., περισσότερο από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία. Η Ελλάδα έχει, πλέον, έξι κατηγορίες αγαθών στις οποίες οι εξαγωγές ξεπερνούν το 1% του Α.Ε.Π., όταν πριν από την έναρξη της κρίσης χρέους είχαμε μόνο μία τέτοια κατηγορία.

Η ανεργία έχει υποχωρήσει σημαντικά και προσεγγίζει πλέον το επίπεδο εργαζομένων του 2010.

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει στηριχθεί με μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, διπλή αύξηση κατώτατου μισθού, μείωση ανεργίας, μέτρα στήριξης της κοινωνίας.

Τα «κόκκινα» δάνεια έχουν μειωθεί κατά 60,5 δισ. ευρώ από τον Ιούνιο του 2019 και κινούνται πλέον κάτω από το 10% του συνόλου των δανείων, από 44% που ήταν τον Ιούνιο του 2019.

Το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του Α.Ε.Π., θα μειωθεί κατά 47 μονάδες από το 2020 και κατά 21 μονάδες από το 2019, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους σε ολόκληρη Ευρώπη.

Η Ελλάδα θα επιστρέψει σε πρωτογενές πλεόνασμα το 2023.

Με την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, την πρόωρη αποπληρωμή του Δ.Ν.Τ., την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία, το 2023 θα κατακτήσουμε και την επενδυτική βαθμίδα. Ο στόχος της επίτευξης της επενδυτικής βαθμίδας είναι ένας στόχος απολύτως ρεαλιστικός, αν αναλογιστεί κανείς ότι η ελληνική οικονομία έχει αναβαθμιστεί 11 φορές την τελευταία τριετία εν μέσω, μάλιστα, κρίσεων και στήριξης της κοινωνίας.

Με δεδομένο ότι οι κρίσεις συνεχίζονται και οι αντοχές των Ελλήνων, της κοινωνίας εξακολουθούν να δοκιμάζονται όσα πετύχαμε μέσα στα τρία πολύ δύσκολα χρόνια δεν μας αφήνουν περιθώρια ούτε εφησυχασμού, ούτε πανηγυρισμών. Δεν πρέπει, όμως, ούτε να τα υποτιμούμε. Γιατί έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην ζωή των πολιτών.

Η αναπτυξιακή πορεία της χώρας διασφάλισε την απρόσκοπτη στήριξη της κοινωνίας σε πολύ δύσκολες συνθήκες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η προσέλκυση επενδύσεων, η μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών δημιούργησε θέσεις απασχόλησης για 200.000 ανθρώπους και στήριξε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Η μείωση της ανεργίας, από την άλλη, διαμόρφωσε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού, η υιοθέτηση προτάσεών του Πρωθυπουργού για μεγάλα ζητήματα της εποχής μας είχαν σαν αποτέλεσμα το κύρος, η θέση και η εικόνα της χώρας στην παγκόσμια σκηνή να αναβαθμιστούν εντυπωσιακά. Η θωράκιση της άμυνας της χώρας μας και οι ισχυρές διεθνείς συμμαχίες ενίσχυσαν αποφασιστικά το γεωστρατηγικό αποτύπωμα της Πατρίδας μας.

Όλα αυτά και πολλά ακόμη εκτός από τα αποτελέσματα μιας συνεχούς προσπάθειας να εμπεδωθεί στην ελληνική κοινωνία ένα αίσθημα ασφάλειας σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αστάθειας, σηματοδοτούν και κάτι ακόμη.

Είναι ισχυρές αποδείξεις του πόσα μπορούμε να καταφέρουμε σε μια νέα τετραετία, χωρίς την πίεση των διεθνών κρίσεων και απελευθερωμένοι πλήρως από τις συνέπειες της δεκαετούς περιόδου των μνημονίων.

Το δύσκολο είναι πάντοτε η αρχή, είναι η θεμελίωση. Αυτό έγινε. Και από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε σταθερά και ανοδικά για όλους, μακριά από φωνές και αντιλήψεις που απλώς θέλουν να τα καταστρέψουν και να μας ξαναβυθίσουν στην κρίση και την υστέρηση.

Πρώτη έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας και εκταμίευση της 2ης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Την εβδομάδα που πέρασε είχαμε την πρώτη θετική έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας της Ελλάδας, με την οποία οι εταίροι μας εισηγούνται υπέρ της εκταμίευσης της τελευταίας δόσης από τα κέρδη των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από ελληνικά ομόλογα που εκκρεμούσε από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και υπέρ της κατάργησης μιας «τιμωρητικής» προσαύξησης που πληρώναμε ως εποπτευόμενη χώρα στο επιτόκιο για την εξυπηρέτηση του χρέους μας. Και αυτό -όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης- σημαίνει δύο πράγματα:

Οριστική επιστροφή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, εισροή περίπου 770 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία άμεσα, αλλά και εξοικονόμηση 5,2 δισ. ευρώ από τόκους που θα πληρώναμε μεσομακροπρόθεσμα προς τον ESM.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε, επίσης, το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμίευση της 2ης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 3,56 δισ. ευρώ. Έτσι, μαζί με την πρώτη πληρωμή, αλλά και την προχρηματοδότηση, το ποσό που λαμβάνει, προς το παρόν, η χώρα μας, υπερβαίνει τα 11 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το αίτημα της πληρωμής κατατέθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 28 προβλεπόμενων οροσήμων και η Ελλάδα ήταν μέσα στις πέντε πρώτες χώρες που κατέθεσαν αίτημα εκταμίευσης της δεύτερης πληρωμής από το Ταμείο. Μάλιστα, ήταν η πρώτη που κατέθεσε αίτημα για την τρίτη πληρωμή αργότερα.

Πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Σε ότι αφορά την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» σημειώνεται ότι:

-Στο πρόγραμμα των επιδοτήσεων έχουν ενταχθεί, μέχρι στιγμής, 440 έργα, τα οποία έχουν συνολικό προϋπολογισμό 13,7 δισ. ευρώ. Στο πρόγραμμα των δανείων έχουν υποβληθεί, προς το παρόν, 224 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό 8,44 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 121, συνολικού ύψους 1,78 δισ. ευρώ, προέρχονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» προβλέπονται εξαιρετικά, ευνοϊκά και σταθερά, επιτόκια δανεισμού με 0,35% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 1% για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η απόφαση για την εκταμίευση της 2ης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανάμεσα στα υπόλοιπα, βάζει και ευρωπαϊκή σφραγίδα στη σωστή διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων από την Κυβέρνηση και ταυτόχρονα απαντάει και σε όσα ανεύθυνα διακηρύσσουν διάφοροι για αναδιαπραγμάτευση ή επαναδιαπραγμάτευση του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Προσιτή και ποιοτική στέγη για νέους και ευάλωτους πολίτες

Δόθηκε την περασμένη Πέμπτη σε δημόσια διαβούλευση -που θα διαρκέσει έως την 7η Δεκεμβρίου- το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους». Χτίζει τέσσερις άξονες στεγαστικής πολιτικής, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Κοινωνικής Στέγασης, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ:

Πρώτος άξονας είναι το Πρόγραμμα «Σπίτι Μου». Αφορά στην παροχή άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων για άτομα ηλικίας 25-39 ετών με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και οι οποίοι δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για τη διαβίωσή τους. Τα ακίνητα πρέπει να έχουν αξία έως 200.000 ευρώ και το δάνειο μπορεί να φτάνει έως τα 150.000 ευρώ. Μπορεί να καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου και χρηματοδοτείται κατά 75% από τη ΔΥΠΑ. Για το ποσοστό αυτό δεν θα οφείλεται τόκος, ενώ το υπόλοιπο 25% θα χορηγείται από τις τράπεζες. Για τρίτεκνους ή πολύτεκνους το δάνειο θα είναι άτοκο. 'Ατοκο θα γίνεται και για όσους κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του αποκτήσουν παιδί.

είναι το Πρόγραμμα «Σπίτι Μου». Αφορά στην παροχή άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων για άτομα ηλικίας 25-39 ετών με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και οι οποίοι δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για τη διαβίωσή τους. Δεύτερος άξονας είναι το πρόγραμμα «Κοινωνική Αντιπαροχή». Αφορά στη Σύμπραξη φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με ιδιώτες αναδόχους, κατά την οποία ο ανάδοχος ανεγείρει με δικές του δαπάνες κτίριο, επί αδόμητου ακινήτου που έχει ο φορέας, με αντάλλαγμα την εκμετάλλευση για ορισμένο χρονικό διάστημα του ακινήτου με την παράλληλη υποχρέωσή του να εκμισθώνει μέρος αυτού σε δικαιούχους έναντι προκαθορισμένου μισθώματος. Οι δικαιούχοι μισθωτές θα επιλέγονται με βάση αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια.

είναι το πρόγραμμα «Κοινωνική Αντιπαροχή». Αφορά στη Σύμπραξη φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με ιδιώτες αναδόχους, κατά την οποία ο ανάδοχος ανεγείρει με δικές του δαπάνες κτίριο, επί αδόμητου ακινήτου που έχει ο φορέας, με αντάλλαγμα την εκμετάλλευση για ορισμένο χρονικό διάστημα του ακινήτου με την παράλληλη υποχρέωσή του να εκμισθώνει μέρος αυτού σε δικαιούχους έναντι προκαθορισμένου μισθώματος. Οι δικαιούχοι μισθωτές θα επιλέγονται με βάση αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια. Τρίτος άξονας αφορά στο πρόγραμμα «Κάλυψη». Αφορά στη μίσθωση από το Δημόσιο ιδιωτικών κατοικιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εστία» για τη στέγαση μεταναστών και τη διάθεσή τους σε οικονομικά ευάλωτους νέους και νέα ζευγάρια.

αφορά στο πρόγραμμα «Κάλυψη». Αφορά στη μίσθωση από το Δημόσιο ιδιωτικών κατοικιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εστία» για τη στέγαση μεταναστών και τη διάθεσή τους σε οικονομικά ευάλωτους νέους και νέα ζευγάρια. Τέταρτος άξονας είναι το Πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω». Αποσκοπεί στην ένταξη κενών κατοικιών στη μισθωτική αγορά με την επιδότηση των ιδιοκτητών για την αναβάθμισή τους.

Το στεγαστικό ζήτημα είναι φλέγον σε όλο τον προηγμένο κόσμο και επηρεάζει αρνητικά μια σειρά από κοινωνικούς και δημογραφικούς δείκτες, αντανάκλαση των οποίων είναι και η δημογραφική κρίση: Μείωση γεννήσεων, αύξηση θανάτων, γήρανση πληθυσμού, λιγότερα νέα ζευγάρια, αντίκτυπος στο σύστημα υγείας και συντάξεων, όλα αυτά, μαζί με τα υπόλοιπα, συνδέονται με την αδυναμία εύρεσης στέγης για τους νέους ανθρώπους. Με έξυπνες και εύκολα εφαρμόσιμες πολιτικές μπορούμε να αναστρέψουμε την κατάσταση και να καταφέρουμε την άμβλυνση της δημογραφικής κρίσης.

Σειρά δράσεων για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Την Παρασκευή -που ήταν η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών- ο Πρωθυπουργός και τα συναρμόδια Υπουργεία ανέδειξαν τη σοβαρότητα του προβλήματος, αλλά και τις δράσεις που με συνέπεια αναπτύσσει η Κυβέρνησή μας για την πρόληψη, την καταστολή και τη στήριξη των γυναικών που υπήρξαν θύματα βίας. Πρόσφατη δράση στην κατεύθυνση αυτή είναι η νομοθετική ρύθμιση για την πιλοτική εφαρμογή Panic Button. Αφορά γυναίκες που έχουν ήδη κακοποιηθεί, είναι κρυπτογραφημένη ώστε να μην γνωρίζει κανένας αν υπάρχει ή όχι, παρά μόνο η ίδια η γυναίκα, και δίνει την δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού, και χωρίς να καταλάβει κανένας οτιδήποτε, να ειδοποιείται η Αστυνομία.

Σημειώνεται ότι ήδη έχουμε ή δημιουργούμε 6+12 επιχειρησιακά κέντρα αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας από την ΕΛ.ΑΣ., στελεχωμένα κυρίως με γυναίκες αστυνομικούς και συνολικά πάνω από 400 αστυνομικούς. Έχουμε αναπτύξει προγράμματα εργασιακής αποκατάστασης μέσω ΔΥΠΑ κακοποιημένων γυναικών.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν νομικής βοήθειας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ αναπτύξαμε και ένα εργαλείο εκτίμησης επικινδυνότητας από επαγγελματίες και δομές υποδοχής ώστε να γίνεται έγκαιρα ο εντοπισμός του κινδύνου.

Η κοινωνική μας πολιτική, και αλλού, αλλά κυρίως σε αυτό το πολύ ευαίσθητο κομμάτι, ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και συμβάλλει στη σταδιακή υπέρβασή τους. Δίχως μεγαλοστομίες, δίχως μαξιμαλισμούς, με κατανόηση και ενσυναίσθηση, υλοποιούμε άμεσα όλα όσα μπορούν να έχουν πρακτικό αποτέλεσμα, να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των ανθρώπων που κινούνται σε αυτό το ευαίσθητο φάσμα και να βοηθήσουμε όσους και όσες έχουν ανάγκη άμεσης ουσιαστικής στήριξης.

Επίσκεψη πρωθυπουργού στο Λονδίνο

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στο Λονδίνο. Χθες το βράδυ μίλησε σε εκδήλωση με μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα θα είναι κεντρικός ομιλητής στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Morgan Stanley και θα έχει συναντήσεις με επενδυτές και στελέχη επιχειρήσεων. Το απόγευμα ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του, θα γίνουν δεκτοί από τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄ στο Λονδίνο.

Στις 21.30 (ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με αφορμή την επέτειο 25 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE με τον καθηγητή Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics, Κέβιν Φέδερστοουν.

Οι εκλογές θα γίνουν στο 2023, στο τέλος της 4ετίας, ένα χρονικό διάστημα στο οποίο και πλησιάζουμε

«Βρισκόμαστε περίπου ένα μήνα πριν το 2023, όπως με συνέπεια είχαμε πει, οι εκλογές θα γίνουν στο 2023, στο τέλος της 4ετίας, ένα χρονικό διάστημα στο οποίο και πλησιάζουμε» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε ερώτηση κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτών συντακτών, αναφορικά με την δήλωση του πρωθυπουργού ότι "μυρίζει εκλογές".

Σχετικά με θέμα των παρακολουθήσεων με το predator και το εάν θα καταφύγει ο ίδιος στη δικαιοσύνη εναντίον "όσων σας παρακολουθούσαν" ο κ. Οικονόμου είπε: "Βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία στην οποία η κυβέρνηση έχει απόλυτη εμπιστοσύνη και καλεί όσους έχουν στοιχεία να τα προσκομίσουν". Ο κ. Οικονόμου είπε ότι ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τα λογισμικά και σύντομα οι προτάσεις θα κατατεθούν στο κοινοβούλιο και "θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε να μη μείνει καμία σκιά πάνω από το θέμα αυτό. Αυτό πρέπει να κάνουν όσοι ισχυρίζονται ότι έχουν στοιχεία".

Είπε επίσης ότι δεν είχε καμία ένδειξη ούτε πληροφορίες ότι παρακολουθείται ο ίδιος. "Δεν μου προσκόμισε ούτε ο κ. Βαξεβάνης" προσέθεσε.

Αναφερόμενος στην συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον βασιλιά του Ηνωμένου Βασίλειου Κάρολο τον 3ο, και στο εάν θα θέσει το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα, είπε ότι θα συζητηθούν στη συνάντηση μια σειρά από θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ προσέθεσε ότι δεν θα υπάρχει συνάντηση με τον νέο πρωθυπουργό της χώρας.

Ο κ. Οικονόμου αναφερόμενος στο θέμα των παρακολουθήσεων και ερωτώμενος σχετικά, είπε ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους εμπλεκόμενους στο θέμα (Μπίτζιο, Λαβράνο) ενώ προσέθεσε ότι δεν έχει μιλήσει με τον κ. Δημητριάδη για το ζήτημα της φερόμενης δικής του παρακολούθησης. "Η αντίδραση της κυβέρνησης καλύπτει απόλυτα κι εμένα" είπε.

Αναφερόμενος στις εκλογές και τις βολές της αντιπολίτευσης «περί ενδεχόμενης νοθείας», είπε ότι η αυθεντική αποτύπωση της λαϊκής βούλησης στις εκλογές είναι από τα κεκτημένα της μεταπολίτευσης που κανείς δεν διανοήθηκε να αμφισβητήσει. Χαρακτήρισε "άκρως ανησυχητικό το ότι κάποιοι οικοδομούν γραμμή άμυνας για ενδεχόμενο ήττας και εντάσσουν στην επιχειρηματολογία τους τέτοια ανυπόστατα πράγματα. Γνήσια θα αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα η ψήφος του λαού".

Απαντώντας σε ερώτημα για τους ισχυρισμούς του κ. Ερντογάν για τους μουσουλμάνους στη Θράκη, ο κ. Οικονόμου είπε ότι "η χώρα μας σέβεται απολύτως τα θρησκευτικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών τηρεί τις υποχρεώσεις της από το σύνταγμα" και κατηγόρησε την Τουρκία ότι είναι η χώρα που δεν σέβεται τις μειονότητες. "Μακάρι μιμητές μας να ήταν κι άλλες χώρες, στις οποίες όμως η Ιστορία προσφέρει αποστομωτικές απαντήσεις για το πως συμπεριφέρθηκαν, όπως για παράδειγμα η Τουρκία".

Ερωτώμενος για το εάν θα δέχονταν η κυβέρνηση να εξεταστούν τα κινητά κυβερνητικών στελεχών για το εάν μολύνθηκαν από κακόβουλο λογισμικό, ο κ. Οικονόμου επανέλαβε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία, προσθέτοντας ότι "θέλουμε να μην μείνει καμία σκιά πάνω από το θέμα, ώστε οι πιθανοί αυτουργοί να υποστούν τις συνέπειες του νόμου και να αναδειχθεί η κατασκοπευτική διάσταση του θέματος που δημοσιεύεται σε νουβέλες".

Σχετικά με δηλώσεις του κ. Τέλογλου, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι από την αρχή "είπαμε ότι υπάρχει η δικαιοσύνη που έχει σε εξέλιξη έρευνα, υπάρχει θέμα με κακόβουλα λογισμικά από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι θέμα αμιγώς ελληνικό, και υπό αυτό το πρίσμα η κυβέρνηση συνδράμει από την πρώτη στιγμή να κάνει η δικαιοσύνη αυτό που απαιτείται, ώστε γρήγορα να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Δεν μπορούμε όμως να μην αναδείξουμε το ανυπόστατο μιας σειράς δημοσιευμάτων που μιλούν για κατασκόπους που έπαιξαν ρόλο στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, που έπεισαν τον κ. Τσίπρα να πάει σε κότερο και να του δημιουργήσουν ζητήματα, και έχουν αποφασίσει ότι ο εγκέφαλος ήταν ο πρωθυπουργός. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η δικαιοσύνη θα ρίξει φως" είπε ο κ. Οικονόμου και προσέθεσε: "Ποιες απαντήσεις δόθηκαν στο Βέλγιο στην Ισπανία κλπ; Η δικαιοσύνη θα οδηγήσει και στην πραγματικότητα και θα αναδείξει τον μύθο".

Αναφορικά με την κατανομή των εδρών μετά την απογραφή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι έχουμε καινούργια πληθυσμιακά δεδομένα τα οποία θα ληφθούν υπόψη στις επόμενες εκλογές και ότι "αναμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα στο τέλος του έτους. Αναμένεται αλλαγή εδρών σε κάποιες περιφέρειες αλλά να περιμένουμε".

Για το πλαφόν στην ενέργεια και την ευρωπαϊκή πρόταση είπε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία στην ΕΕ η κυβέρνηση έχει σχέδιο στήριξης της κοινωνίας ώστε να πληρώνει ο Έλληνας πολίτης πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μέσω της ανάκτησης χρημάτων από την φορολόγηση των υπερκερδών των παρόχων.

"Διατυπώσαμε τις θέσεις μας στο θέμα του πλαφόν, η πρόταση της Κομισιόν δεν μας καλύπτει, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για μια πρόταση με αντίκρισμα" είπε.

Τέλος αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών και είπε ότι η κυβέρνηση καλύπτει ένα τεράστιο νομικό κενό που υπήρχε στο θέμα των κακόβουλων λογισμικών και προχωρά στην καθολική απαγόρευση τους. Επανέλαβε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα, και είπε ότι "ο εκδότης της εφημερίδας (σ.σ.Ντοκουμέντο) είχε παρουσιαστεί στην αρμόδια εισαγγελέα να προσκομίσει στοιχεία και θεωρώ αυτονόητο ότι πήγε στοιχεία και ότι θα υπέδειξε και μάρτυρες, και θεωρώ αυτονόητο ότι όλη η διαδικασία θα τρέξει".

