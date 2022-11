Δημοτικό θέατρο Πειραιά: Κατέρρευσε η σκηνή – μαθητές τραυματίες

Κοινωνία

Μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την κατάρρευση της σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Κατέρρευσε η σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, την ώρα που μαθητές έκαναν πρόβα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν κάποιοι εξ αυτών.

Την ώρα που έπαθε καθίζηση η σκηνή, μαθητές του μουσικού σχολείου Πειραιά ήταν πάνω κι έκαναν πρόβα.

Κάποιοι από τους μαθητές που τραυματίστηκαν, ελαφρά, μεταφέρθηκαν στο Παίδων.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του ΟΠΑΝ, Ιωσήφ Βουράκη, στην ΕΡΤ, ο παραγωγός άλλαξε τα στηρίγματα της σκηνής, χωρίς προειδοποίηση, με αποτέλεσμα να υποστεί καθίζηση και να τραυματιστούν τα παιδιά.

