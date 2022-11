Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Βραζιλία νίκησε την Ελβετία με γκολ “ποίημα”

Με ένα εκπληκτικό γκολ η Βραζιλία "κλείδωσε" την πρόκριση στους "16".

Η Βραζιλία, μετά τη Γαλλία, έγινε η δεύτερη ομάδα που εξασφαλίζει από την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων (7ος) το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ ματς του Μουντιάλ 2022.

Για να συμβεί αυτό, σε μία άκρως μέτρια βραδιά της και χωρίς τον Νεϊμάρ στην ενδεκάδα της, η «Σελεσάο» χρειάστηκε το φοβερό γκολ του Κασεμίρο στο 83ο λεπτό, με το οποίο νίκησε 1-0 την Ελβετία στο στάδιο «974» της Ντόχα και με το 2Χ2 στις... αποσκευές της (6β.) «κλείδωσε» και μαθηματικά την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Με το «τρίποντο» αυτό η ομάδα του Τίτε «έγραψε» το 17ο παιχνίδι αήττητη σε φάση ομίλων, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ ξανά στο παρελθόν καμία ομάδα από καταβολής των διοργανώσεων. Παράλληλα, η Βραζιλία νίκησε για πρώτη φορά τους Ελβετούς στην τρίτη μεταξύ τους αναμέτρηση σε Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς τα δύο προηγούμενα ματς είχαν τελειώσει χωρίς νικητή (2-2 το 1950 και 1-1 το 2018).

Η Ελβετία στάθηκε σαν ίσος προς ίσο απέναντι στη μεγάλη αντίπαλό της, αμύνθηκε εξαιρετικά, αλλά στο φινάλε λύγισε από το σπουδαίο γκολ του μέσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τίποτα δεν χάθηκε για το συγκρότημα του Μουράτ Γιακίν, που είχε νικήσει την πρεμιέρα το Καμερούν και της αρκεί μία ισοπαλία στην τελευταία αγωνιστική με τη Σερβία, αρκεί η αφρικανική ομάδα να μην επικρατήσει της Βραζιλίας.

Η απουσία του τραυματία Νεϊμάρ, επηρέασε σημαντικά την Βραζιλία, η οποία δεν είχε φαντασία στο παιχνίδι της, ούτε ήταν ιδιαίτερα απειλητική προς την εστία του Ζόμερ. Μετά από ένα 25λεπτο, που ναι μεν είχε την εδαφική υπεροχή, δε, όμως, ήταν εντελώς ακίνδυνη επιθετικά, στο 27ο λεπτό έχασε μοναδική ευκαιρία για να προηγηθεί.

Ο Ραφίνια «σέρβιρε» με εξαιρετική πάσα... μισό γκολ στον Βινίσιους, το τελείωμα του οποίου δεν ήταν ανάλογο της κλάσης του κι ο Ζόμερ έδιωξε σε κόρνερ. Ακολούθησε στο 30΄ το μακρινό σουτ του Ραφίνια που δεν αιφνιδίασε το γκολκίπερ των Ελβετών.

Η φάση με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μοναδική «καθαρή» ευκαιρία του κατά τ΄ άλλα μέτριου έως κακού σε ποιότητα, φάσεις και ρυθμού, πρώτου 45λεπτου. Το β΄ ημίχρονο ξεκίνησε πιο... ζωντανό, με την Ελβετία ν΄ απειλεί πρώτη στο 52΄. Ο Ρίντερ μπήκε από δεξιά μόνος του, γύρισε τη μπάλα, αλλά το σουτ του Σο βρήκε πάνω στα σώματα των αμυντικών της Βραζιλίας.

Στο 56΄ η «σελεσάο» άγγιξε το γκολ, με την πάσα του Βινίσιους με το εξωτερικό στην καρδιά της μικρής περιοχής και τον Ρισάρλισον να μην προλαβαίνει με προβολή να σκοράρει.

Ο ρυθμός του αγώνα είχε αλλάξει στην επανάληψη, όπως και η διάθεση των παικτών να παίξουν καλύτερο ποδόσφαιρο. Έτσι στο 63΄ ο Βινίσιους έφυγε από κανονική θέση, πλάσαρε υποδειγματικά τον Ζόμερ, αλλά οι πανηγυρισμοί των Βραζιλιάνων κράτησαν μερικά δευτερόλεπτα καθώς το γκολ δε μέτρησε. Η φάση εξετάστηκε στο VAR κι όπως διαπιστώθηκε στο ξεκίνημά της και πριν η μπάλα φτάσει στον Βινίσιους, ο Ρισάρλισον ήταν εκτεθειμένος.

Τη λύση έδωσε τελικά στο 83ο λεπτό ο Κασεμίρο, ο οποίος με φοβερό σουτ με το εξωτερικό μέσα από την περιοχή «κάρφωσε» τη μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να επέμβει Ζόμερ κι έστειλε την ομάδα του στην φάση των «16» του Μουντιάλ.

Διαιτητής: Ιβάν Μπάρτον (Ελ Σαλβαδόρ)

Κίτρινες : Φρεντ - Ρίντερ

Οι συνθέσεις:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Τίτε): Άλισον, Μιλιτάο, Μαρκίνιος, Τιάγκο Σίλβα, Άλεξ Σάντρο (86΄ Τέλες), Πακετά (46΄ Ροντρίγκο), Κασεμίρο, Φρεντ (58΄ Μπρούνο Γκιμαράες), Ραφίνια (73΄ Άντονι), Βινίσιους, Ρισάρλισον (73΄ Γκαμπριέλ Ζεσούς)

ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Ζόμερ, Βίντμερ (86΄ Φρέι), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκεζ, Φρόιλερ, Τσάκα, Σο (76΄ Εμπισερ), Βάργκας (58΄ Φερνάντες), Ρίντερ (58΄ Στέφεν), Εμπολό (76΄ Σεφέροβιτς)

