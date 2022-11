Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Βραζιλία με το “δεξί” κόντρα στη Σερβία

Εκπληκτική Βραζιλία κατάφερε να κάμψει τις αντιστάσεις της Σερβίας και να πάρει τη μεγάλη νίκη.

Με εκπληκτική απόδοση στο β΄ ημίχρονο και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρισάρλισον, η Βραζιλία νίκησε 2-0 τη Σερβία σε αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Μουντιάλ του Κατάρ. Ο άσος της Τότεναμ σκόραρε στο 62ο και το 73ο λεπτό και η «Σελεσάο» ανέβηκε στην κορυφή του 7ου ομίλου, μαζί με την Ελβετία, αφήνοντας πίσω τη Σερβία και το Καμερούν.

Πολύ κακό θέαμα προσέφεραν οι δύο ομάδες στο α΄ ημίχρονο, ίσως το χειρότερο ποιοτικά απ΄όσα έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα στο Κατάρ. Η Σερβία παρουσιάστηκε άψογη στην ανασταλτική της λειτουργία, παρασύροντας τη «Σελεσάο» στο δικό της ρυθμό.

Η παρουσία του Μίτροβιτς στην επίθεση ανάγκαζε τους Βραζιλιάνους να είναι κι αυτοί ιδιαίτερα προσεκτικοί στην άμυνα και όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να... απογοητευτούν οι 80.000 φίλαθλοι που γέμισαν το γήπεδο της Λουσάιλ, όπου θα διεξαχθεί και ο τελικός της διοργάνωσης. Μία και μοναδική αξιόλογη φάση καταγράφεται στα πρώτα 45΄ λεπτά, όταν ο Βινίσιους προσπάθησε να αξιοποιήσει το λάθος του Μιλένκοβιτς, αλλά διόρθωσε ο ίδιος ο αμυντικός της Φιορεντίνα.

Όμως τα πάντα άλλαξαν με το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου. Η Βραζιλία εξαπέλυσε επίθεση... κατά κύματα, ανεβάζοντας πολύ ψηλά τις γραμμές της και πιέζοντας στο 1/3 του γηπέδου τους Σέρβους. Μολις στα πρώτα δευτερόλεπτα ένα λάθος του Γκούντελι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν οι Βραζιλιάνοι, αλλά απέκρουσε ο Βάνια Μιλόνκοβιτς.

Ο Νεϊμάρ απείλησε ξανά στο 55΄, ενώ στο 60΄ η «οβίδα» του Άλεξ Σάντρο από απόσταση 20-25 μέτρων «τράνταξε» το κάθετο δοκάρι.

Οι παίκτες του Τίτε πήραν αυτό που ζητούσαν τόσο επίμονα στο 62΄ όταν ο Βινίσιους σούταρε, ο τερματοφύλακας απέκρουσε και στην επαναφορά ο Ρισάρλισον πρόλαβε τον Πάβλοβιτς κι άνοιξε το σκορ.

Ο ίδιος παίκτης «καθάρισε» το ματς στο 73΄ με ένα γκολ που σίγουρα θέτει υποψηφιότητα για καλύτερο της διοργάνωσης. Από γύρισμα του Βινίσιους, ο επιθετικός της Τότεναμ υποδέχθηκε τη μπάλα με το αριστερό και με εκπληκτικό δεξί βολ πλανέ έγραψε το 2-0. Το ματς πλέον προσφερόταν και για θέαμα, με τη «Σελεσάο» να θυμίζει κάτι από τα παλιά και τον Κασεμίρο να «σημαδεύει» το οριζόντιο δοκάρι με τεχνικό σουτ έξω από την περιοχή.

Ήταν μια καταιγιστική Βραζιλία για 45 λεπτα, διάστημα στο οποίο είχε δύο γκολ, δυο δοκάρια και πάνω από 15 τελικές προσπάθειες, ενώ δεν επέτρεψε στους Σέρβους να απειλήσουν.

Διαιτητής: Αλιρεζά Φαγκανί (Ιράν)

Κίτρινες: Πάβλοβιτς, Γκούντελι, Λούκιτς

Οι συνθέσεις:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Τίτε): Άλισον, Ντανίλο, Τιάγκο Σίλβα, Μαρκίνιος, Άλεξ Σάντρο, Κασεμίρο, Πακετά (75΄ Φρεντ), Νεϊμάρ (80΄ Άντονι), Ρισάρλισον (79΄ Γκαμπριέλ Ζεσούς), Ραφίνια (87΄ Μαρτινέλι), Βινίσιους (75΄ Ροντρίγκο)

ΣΕΡΒΙΑ (Ντάγκαν Στοϊκοβιτς): Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Πάβλοβιτς, Μιλένκοβιτς, Βέλκοβιτς, Γκούντελι (57΄ Ίλιτς), Ζίβκοβιτς (57΄ Ράντονιτς), Λούκιτς (66΄ Λάζοβιτς), Μλαντένοβιτς (66΄ Βλάχοβιτς), Μίτροβιτς (83΄ Μακσίμοβιτς), Τάντιτς, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς

