Μουντιάλ 2022 – Νεϊμάρ: Το να παίζω για τη Βραζιλία ήταν πάντα το όνειρο μου

Τι απάντησε ο αρχηγός της «σελασάο» στην ερώτηση αν αυτό θα είναι το τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε συνέντευξή που παραχώρησε στην «Globoesporte», ο Νεϊμάρ μίλησε για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και για τον αρχηγό της εθνικής Βραζιλίας, η εκπροσώπηση της χώρας του είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να ονειρευτεί.

«Ήταν το όνειρό μου, αυτό που σχεδίαζα. Φυσικά, το να παίξω με τη βραζιλιάνικη ομάδα ήταν πάντα το όνειρό μου. Το να παίζεις μόνο για την εθνική ομάδα είναι εκπληκτικό. Ήταν ένα όνειρο που πραγματοποιώ, όχι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και για τους φίλους μου, που δεν μπορούσαν να παίξουν επαγγελματικά, για τον πατέρα μου, για τον παππού μου, για την οικογένειά μου», τόνισε ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να παίξει το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του σε λίγες ημέρες, σχολίασε.

«Θα παίξω αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο σαν να ήταν το τελευταίο. Μιλάω συνεχώς με τον πατέρα μου για αυτό. Πρέπει να παίζω κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα παίξω άλλο ένα Κύπελλο. Θα παίξω σαν να είναι το τελευταίο. Ίσως παίξω άλλο, ίσως όχι. Εξαρτάται».

