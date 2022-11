Τοπικά Νέα

Οδηγός του ΟΑΣΘ λιποθύμησε “στο τιμόνι” (εικόνες)

Τρόμος και πανικός μετά το ξαφνικό πρόβλημα υγείας του οδηγού. Πως αντέδρασαν οι συνάδελφοι του.

Λιποθυμικό επεισόδιο παρουσίασε οδηγός του ΟΑΣΘ στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου.

Ο οδηγός ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που πραγματοποιούσε δρομολόγιο με λεωφορείο του ΟΑΣΘ.

Αμέσως σταμάτησε, βγήκε έξω και λιποθύμησε στα χέρια των περαστικών.

Άμεσα κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Επίσης, κλήθηκε και η Αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορία, καθώς, εκείνη την ώρα η κίνηση των οχημάτων ήταν αυξημένη.

Οδηγοί λεωφορείων που κινούνταν στην ίδια γραμμή, μόλις αντιλήφθηκαν το περιστατικό, κατέβηκαν και βοήθησαν τον συνάδελφο τους, ενώ στη συνέχεια -σύμφωνα με πληροφορίες- μετακίνησαν το λεωφορείο στην άκρη του δρόμου για να μην εμποδίζει την κυκλοφορία.

Να σημειωθεί πως δεν κινδύνεψαν ζωές και όλοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

