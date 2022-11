Υγεία - Περιβάλλον

Υπουργείο Υγείας: Κατάληψη από νοσοκομειακούς γιατρούς (εικόνες)

Ένταση στην συμβολική κατάληψη από νοσοκομειακούς γιατρούς στο ΥπουργείοΥγείας. Τι ζητούν.

Νοσοκομειακοί γιατροί της ΕΙΝΑΠ και της ΟΕΝΓΕ προχώρησαν νωρίς το πρωί της Τρίτης, 29 Νοεμβρίου, σε συμβολική κατάληψη του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι γιατροί έχουν αναρτήση πανό στο κτήριο και φωνάζουν συνθήματα, ενώ στο σημείο έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις. . Νωρίτερα, πέταξαν τρικάκια με τα αιτήματά τους, καλώντας τον κόσμο να συμμετάσχει στην πορεία της Πέμπτης.

Ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη.

Υπενθυμίζεται ότι οι γιατροί, ξεκινούν από σήμερα κινητοποιήσεις και ζητούν να συναντήσουν τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη.

Η ΟΕΝΓΕ εκφράζει την εκτίμηση ότι το νομοσχέδιο «ιδιωτικοποιεί πλήρως τα δημόσια νοσοκομεία, μετατρέπει την υγεία του λαού σε ακόμα πιο ακριβό εμπόρευμα και προνόμιο για λίγους και καταδικάζει τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού σε ακόμα πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας».

Οι επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) είναι οι εξής:

24ωρη απεργία Δευτέρα 28/11, ημέρα ακρόασης των φορέων στη Βουλή και συγκέντρωση στη Βουλή

Νέα 24ωρη απεργία την Τρίτη 29/11 και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας

24ωρη απεργία την ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής και συγκέντρωση στη Βουλή με παράλληλο κάλεσμα στα Εργατικά Κέντρα την ΑΔΕΔΥ και μαζικούς φορείς για συμμετοχή στη συγκέντρωση

Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Mega είπε ότι " Είναι μία ομάδα γιατρών οι οποίοι έχουν έρθει να διαμαρτυρηθούν για το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζουμε την Πέμπτη. Μάλιστα τους είδα και κάτω. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί εδώ πέρα ξέρετε υπάρχει μία περίεργη αίσθηση πολλές φορές στην Ελλάδα ως προς το δημόσιο χώρο. Δεν μπορεί ούτε να καταλαμβάνεται μία είσοδος, ούτε να καταλαμβάνεται ένα Υπουργείο".





"Κάθε διαμαρτυρία είναι σεβαστή, αλλά υπάρχει κόσμος που θέλει να εργαστεί, που δεν είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται καταλήψεις. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω, επειδή μου ειπώθηκε ότι τα νοσοκομεία ανήκουν σε όλο το λαό, δεν ανήκουν στους συνδικαλιστές. Ανήκουν σε όλο το λαό και ο λαός εκλέγει κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι οι μειοψηφίες δεν μπορούν να επιβάλλονται στις πλειοψηφίες. Είναι σεβαστή η κάθε διαμαρτυρία. Αλλά κάνανε απεργία χθες και απέργησε το 2% των γιατρών. Υπάρχει και το άλλο 98% το οποίο θέλει να εργάζεται", σημείωσε ο Υπ. Υγείας.