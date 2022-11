Πολιτισμός

Κωνσταντίνος Χατζηλάκος: Πέθανε ο θρυλικός πιλότος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Ήταν ο τελευταίος επιζών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε στο ενεργητικό του πάνω από 200 πολεμικές αποστολές με αεροσκάφη «Hurricane» και «Spitfire».

Ο θρυλικός πιλότος, τελευταίος επιζών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α Κωνσταντίνος Χατζηλάκος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, ο αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Κωνσταντίνος Χατζηλάκος γεννήθηκε στη Λάρισα το 1920. Κατετάγη στη Σχολή Ικάρων το 1940. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (1940-1945) ως μάχιμος πιλότος της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας, έδρασε στα πεδία των μαχών της Βορείου Αφρικής, της Μεσογείου, της Ιταλίας, της Γιουγκοσλαβίας και του Αιγαίου. Είχε στο ενεργητικό του πάνω από 200 πολεμικές αποστολές με αεροσκάφη «Hurricane» και «Spitfire». Για την δράση του αυτή του απονεμήθηκαν δέκα πολεμικά παράσημα.

Την περίοδο 1945-1967 διετέλεσε εκπαιδευτής σε στρατιωτικές σχολές και των τριών όπλων των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και διοικητής μεγάλων αεροπορικών μονάδων και διευθυντής επιχειρήσεων σε στρατηγεία του ΝΑΤΟ. Το 1964-1967 ήταν ακόλουθος άμυνας στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον. Αποστρατεύτηκε τον Απρίλιο του 1967.

Στη συνέχεια εργάστηκε για εννέα χρόνια ως διευθυντικό στέλεχος στη Χαλυβουργική και από το 1978-1997 ήταν τεχνικός σύμβουλος της Mc Donnell Douglas Corporation. Ως βετεράνος πολεμικός πιλότος ήταν πρόεδρος του συνδέσμου παλαιμάχων αεροπόρων της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, κλάδος Αθηνών.

Σημ. Οι λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία θα ακολουθήσουν με νεότερη ανακοίνωση.

