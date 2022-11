Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια - Τι λένε οι σεισμολόγοι

Στους δρόμους ο περισσότερος κόσμος, ενώ υπάρχουν ζημιές σε σπίτια. Κλειστά σχολεία του Δήμου Καρύστου. Τι λένε οι σεισμολόγοι για το μπαράζ δονήσεων.

Ανησυχία στους κατοίκους της Εύβοιας προκάλεσε η σεισμική δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (σύμφωνα με την αναθεωρημένη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστοτούτου). που σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή 9 χιλιόμετρα Νοτιοανατολικά του οικισμού των Ζαράκων.

Ακολούθησε σε διάστημα 50 λεπτών μπαράζ μετασεισμών με κυριότερη, δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ, με τους σεισμούς να γίνονται αισθητοί και στην Αττική.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για ζημιές σε σπίτια και κάτοικοι σημειώνουν ότι ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την Εύβοια. «Ο σεισμός ήταν τόσο ισχυρός και επιφανειακός. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ, είχε διάρκεια και βοή. Πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια από τον δυνατό θόρυβο. Κόσμος είχε βγει έξω από τα σπίτια. Έπεσαν κάδρα και μικροαντικείμενα μέσα στο σπίτι μου», δήλωσε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Κλειστά σχολεία σε Κάρυστο και Αλιβέρι

Λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφηκε αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά στον Δήμο Καρύστου και στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Ζάρακες, Χρήστος Τρανός, συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου είπε πως «σε κάποια σπίτια μόνο έχουμε δει ρωγμές, δεν έχουμε διαπιστώσει μέχρι στιγμής κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Εδώ βρέχει, ο κόσμος έχει βγει από τα σπίτια του, δεν έχουμε ανησυχήσει πάντως. Προσπαθώ να ενημερωθώ από τις γειτονιές στα σπίτια και αισθάνομαι τους μετασεισμούς και στο αυτοκίνητο».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με ενεργά ρήγματα.

Προσέθεσε πως έγινε αισθητός και στην Αττική τόσο λόγο του μικρού εστιακού βάθους όσο και της απόστασης του Λεκανοπεδίου Αττικής από το επίκεντρο του σιεσμού, κοντά στα Στύρα Εύβοιας.

Τσελέντης για σεισμό στην Εύβοια: Με μεγάλη πιθανότητα ήταν ο κύριος σεισμός

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Καθηγητης Σεισμολογίας Άκης Τσελέντης.

«Κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα ήταν ο κύριος σεισμός» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τσελέντης και πρόσθεσε ότι θα υπάρξει μεγάλη μετασεισμική ακολουθία.

Όπως ανέφερε, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και την Κόρινθο, ενώ επισήμανε ότι η περιοχή από την οποία προήλθε δεν έχει παρελθόν σημαντικής σεισμικής δραστηριότητας.

Λέκκας: Πρόκειται για μια περιοχή που δεν έχει μεγάλη σεισμικότητα- Ήταν έκπληξη ο σεισμός

«Έκπληξη» χαρακτήρισε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας τον σεισμό 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που καταγράφηκε σήμερα το πρωί στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τον οικισμό Ζάρακες της Εύβοιας.

Ο κ. Λέκκας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκανε λόγο για μια περιοχή που δεν έχει μεγάλη σεισμικότητα και για ένα ρήγμα που δεν βρίσκεται στην επιφάνεια. «Πρόκειται για μια περιοχή που δεν έχει μεγάλη σεισμικότητα. Ήταν έκπληξη ο σεισμός από αυτή την περιοχή. Δεν έχουμε ρήγμα στην επιφάνεια πρέπει να είναι στο υπέδαφος το ρήγμα και να μην είναι ορατό», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι έγινε έντονα αισθητός στο λεκανοπέδιο γιατί υπάρχει κατευθυντικότητα της ενέργειας από το ρήγμα, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές.

Τέλος ο κ. Λέκκας εκτιμά ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο κύριος σεισμός, ωστόσο, τονίζει ότι δεν μπορούν ακόμη να είναι βέβαιοι αν δεν περάσουν αρκετές ώρες και προσθέτει ότι υπήρξαν προσεισμοί και μετασεισμοί πάνω από 2 και μέχρι 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Καθησυχαστικός ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΘ Μ. Σκορδίλης

Αισιόδοξος όσον αφορά τη σεισμική διέγερση που καταγράφηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας εμφανίζεται ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΘ, Μανώλης Σκορδίλης.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν έχουμε στον χώρο ιστορικά στοιχεία που να δείχνουν ότι είχε ισχυρούς σεισμούς. «Το γεγονός ότι παλαιότεροι σεισμοί έχουν καταγραφεί 30 με 40 χιλιόμετρα μακρύτερα από το επίκεντρο του σημερινού σεισμού, δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα», λέει ο κ. Σκορδίλης, προσθέτοντας ότι οι σημερινές σεισμικές δονήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια μικροδιέγερση, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να δικαιολογούν ανησυχία.

Όσον αφορά τη σεισμική δόνηση των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που καταγράφηκε στις 06:32, εκτίμησε ότι μάλλον πρόκειται για τον κύριο σεισμό και ακολούθησαν δύο μετασεισμοί: στις 07:23, με μέγεθος 4,1 και στις 07:24, μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας.

Μέτρα προστασίας από τον σεισμό

Οι πολίτες μπορούν να βρουν ειδικές οδηγίες σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια του σεισμού και μετά την σεισμική δόνηση στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας. Ακολουθούν οι οδηγίες:

Όταν γίνεται σεισμός:

Αν είστε μέσα στο σπίτι

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του.Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσον του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. Απομακρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν.Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι.Μην βγείτε στο μπαλκόνι.

Αν είστε σε ψηλό κτήριο

Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.

Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση.Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.

Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο

Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια.Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας με αυτά.

Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο

Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσοχή το αυτοκίνητο ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία.Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις.Τι να κάνετε μετά τον σεισμό αν είστε μέσα στο σπίτιΠροετοιμαστείτε για τυχόν μετασεισμούς.Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας για πιθανούς τραυματισμούςΑν υπάρχουν βαριά τραυματισμένοι μην τους μετακινείτε.Εκκενώστε το κτήριο από το κλιμακοστάσιο (μην χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα), αφού πρώτα κλείσετε τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού.Καταφύγετε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο.Ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών και μην δίνετε σημασία σε φημολογίες.Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητό σας ώστε να μην γίνετε εμπόδιο στο έργο των συνεργείων διάσωσης.Χρησιμοποιείστε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί προκαλείται υπερφόρτωση των τηλεφωνικών δικτύων.Αποφύγετε να μπείτε στο σπίτι σας αν βλέπετε βλάβες, κομμένα καλώδια, διαρροή υγραερίου ή φυσικού αερίου.





