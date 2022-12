Κοινωνία

Παπάγου: Έκλεβαν καταλύτες από αυτοκίνητα με... αδυναμία σε συγκεκριμένη μάρκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε τέσσερις νεαρούς που είχαν ρημάξει καταλύτες από σταθμευμένα αυτοκίνητα. Πώς έγινε αντιληπτή η δράση τους και ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Τέσσερις νεαροί, ηλικίας από 20 έως 25 ετών, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Νοεμβρίου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατηγορούμενοι για κλοπή καταλυτών από αυτοκίνητα, στην ευρύτερη περιοχή του Παπάγου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τη σύλληψή τους, οι κατηγορούμενοι αφαίρεσαν καταλύτη από σταθμευμένο αυτοκίνητο, αλλά κατά τη διαφυγή τους έγιναν αντιληπτοί από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο και έπειτα από αναζητήσεις εντόπισαν τους κατηγορουμένους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Παπάγου-Χολαργού, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της κλοπής και συνελήφθησαν.

Από την προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ εξιχνιάστηκαν ακόμη πέντε περιπτώσεις αφαίρεσης καταλυτών από αυτοκίνητα, ίδιας μάρκας, που διαπράχθηκαν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, την ίδια ημέρα, στην περιοχή του Παπάγου.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” – Πατέρας Αντώνιος: Τον πέταξαν παράνομα από το σπίτι του λέει ο δικηγόρος του

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Σκότωσε την νεαρή σύζυγο του και παραδόθηκε

Πάτρα: Αστυνομικοί “φρουρούσαν” νεκρή γάτα όλο το βράδυ!