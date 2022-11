Παράξενα

Νέα Φιλαδέλφεια: Διαρρήκτης πηδούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι για να γλιτώσει την σύλληψη

Κινηματογραφική σύλληψη διαρρήκτη. Αστυνομικοί τον εντόπισαν ενώ έκανε αναρρίχηση για να φθάσει σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου.



Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρώτες πρωινές ώρες της 27-11-2022 στη Νέα Φιλαδέλφεια, από αστυνομικούς του οικείου Αστυνομικού Τμήματος, 35χρονος αλλοδαπός, για απόπειρα κλοπής από οικία, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρώτες πρωινές ώρες της 27-11-2022 ο κατηγορούμενος αποπειράθηκε να εισέλθει σε οικία τρίτου ορόφου σε περιοχή της Ν. Φιλαδέλφειας, έχοντας προηγουμένως αναρριχηθεί στο μπαλκόνι του διαμερίσματος.

Ανωτέρω αστυνομικοί που αναζητούσαν ύποπτο άτομο που προσπαθεί να παραβιάσει οικία, τον εντόπισαν κατά την διάρκεια της ανωτέρω πράξης. Στη θέα τους ο κατηγορούμενος υπερπήδησε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και στην προσπάθειά του να διαφύγει, πηδώντας από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, έπεσε στο οδόστρωμα.

Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης του, ο κατηγορούμενος με τη χρήση μεταλλικού λεπιδιού αποπειράθηκε να τραυματίσει τους αστυνομικούς, προσπαθώντας να ματαιώσει τη δέσμευση του.

Στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, 3 ασημένιες λάμες που χρησιμοποιούσε ως διαρρηκτικά εργαλεία, πορτοφόλι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 244 ευρώ, κοσμήματα, φακός και κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης και έτερης απόπειρας κλοπής σε οικία που πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες της 26-11-2022 στην ίδια περιοχή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

