Σύλληψη 35χρονου “επαγγελματία” κλέφτη

Πως και πότε έπεσε στα χέρια των αστυνομικών, ο άνδρας που για χρόνια “ξεγλιστρούσε” από τα… δίχτυα του νόμου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, σε ακόμη μια επιτυχία προέβησαν στελέχη της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης της Άμεσης Δράσης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, έναν 35χρονο σε βάρους του οποίου είχαν εκδοθεί 3 καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και απόπειρες κλοπών.

Η συνολική ποινή που επιβλήθηκε στον φυγόποινο, μέχρι προχθές άνδρα, ήταν φυλάκιση 14 χρόνων και 1 μηνός.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 29-10-2022 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 35χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης δεκατεσσάρων (14) ετών και ενός (1) μηνός, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, κλοπές τετελεσμένες και απόπειρες κλοπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

