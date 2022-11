Υγεία - Περιβάλλον

Φονική παράσυρση: σε 64χρονο μεταμοσχεύθηκε το ήπαρ της 21χρονης

"Δώρο ζωής" και για μια 50χρονη γυναίκα ο ένας νεφρός της άτυχης Έμμας.

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης, η μεταμόσχευση ήπατος σε 64χρονο άνδρα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ο ασθενής μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο Ιπποκράτειο η μεταμόσχευση του ενός νεφρού της άτυχης 21χρονης σε μια 50χρονη γυναίκα, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 12 το βράδυ.

Ωστόσο όπως επισημαίνουν πηγές του GRTimes η επιτυχία των μεταμοσχεύσεων θα κριθεί τα επόμενα 24ωρα.

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα, ολοκληρώθηκε στο Ωνάσειο η μεταμόσχευση καρδιάς σε μια 40χρονη μητέρα.

Η νεαρή φοιτήτρια, έχασε τη ζωή της μετά από παράσυρση και εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη, μετά από πολυήμερη μάχη στη ΜΕΘ. Οι γονείς της, με μεγαλείο ψυχής, αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά της, κάνοντας έτσι ένα "δώρο ζωής" σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Με λυγμούς, ο πατέρας της 21χρονης Έμμας, δήλωσε στον ΑΝΤ1 για την απόφασή τους αυτή: "Για την δωρεά των οργάνων, ήταν επιθυμία του κοριτσιού μας, δηλαδή μέσα από αόριστες συζητήσεις είχε εκφραστεί για αυτό το πράγμα. Είναι επιθυμία του κοριτσιού μας. Δεν νομίζω ότι κάνω κάτι πραγματικά γιατί ακούω που το λέτε και το ξανά λέτε αλλά δεν νομίζω ότι κάνω κάτι . Πιστεύω ότι είναι το λιγότερο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Δύο πράγματα με ανακουφίζουν. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι η αγάπη που έχει εισπράξει το παιδί μου και τώρα και πριν από αυτό το γεγονός."

