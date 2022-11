Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Ληξούρι

Σεισμική δόνηση ταρακούνησε το νησί, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Νύχτα αγωνίας και στην Εύβοια που "χορεύει" στον ρυθμό των Ρίχτερ.

Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (30.11.2022) και στο Ληξούρι, στην Κεφαλονιά.

Η δόνηση στο Αργοστόλι, που χαρακτηρίστηκε ασθενής, έγινε στη 01:46 τα ξημερώματα, στον θαλάσσιο χώρο 34 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά από το Ληξούρι (Κεφαλονιά), ή περίπου 317 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Το εστιακό του βάθος ήταν 5,7 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται. ότι τις τελευταίες ώρες η Εύβοια υπάρχει ανησυχία καθώς η περιοχή "χορεύει" στον χορό των Ρίχτερ μετά και την βραδινή "επίσκεψη" του Εγκέλαδου που προκάλεσε νέες ζημιές.

Οι κάτοικοι των Ζαράκων Ευβοίας και της Καρύστου κοιμήθηκαν με το φόβο των μετασεισμών ενώ από χθες ξεκίνησαν οι πρώτες καταγραφές ζημιών σε σπίτια.

Με απόφαση του δημάρχου κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Τετάρτη τα σχολεία στον Δήμο Καρύστου μετά και τη νέα σεισμική δόνηση που ταρακούνησε τη Νότια Εύβοια.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο Άκης Τσελεντης, για τους σεισμούς με επίκεντρο στην Εύβοια, αλλά και της Κεφαλονιάς που σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Όσον αφορά την Εύβοια, ο κ. Τσελέντης είπε «μετά τον σεισμό των 5 Ρίχτερ το βράδυ, έχουν καταγραφεί πάνω από 85 μετασεισμοί. Πιστεύω μετά την εξέλιξη αυτή ότι δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει μεγαλύτερος σεισμός. Αφήνω βέβαια πάντα μια πιθανότητα».

Αναφερόμενος στον νυχτερινό σεισμό στο Ιόνιο, ο είπε πως «πρόκειται για γνωστό ρήγμα, δυτικά του Ληξουρίου». «Η Κεφαλονιά δεν με ανησυχεί, γιατι έχει υποστεί στο παρελθόν ισχυρές δονήσεις και η δόμηση είναι πολύ ισχυρή πλέον», σημείωσε ο κ. Τσελέντης.





