Μελβούρνη: Ο Παρθενώνας... πολύχρωμος κοσμεί την καρδιά της πόλης (εικόνες)

Φόρος τιμής στον Παρθενώνα το «Temple of Boom» στη Μελβούρνη. Εντυπωσιακές εικόνες από την πολύχρωμη αναπαράσταση του Ναού.

Στον Grollo Equiset Garden της National Gallery of Victoria (NGV) στη Μελβούρνη, το «Temple of Boom» τιμά τον Παρθενώνα, προσκαλώντας το κοινό να στοχαστεί για τις συνέπειες του χρόνου σε όλα τα αρχιτεκτονήματα, καθώς η δομή σταδιακά αλλάζει με έργα τέχνης και τοιχογραφίες που, σε τρεις φάσεις, από τον Νοέμβριο έως τον Αύγουστο του 2023, θα την κοσμούν.

Η NGV εγκαινίασε το πρότζεκτ στο πλαίσιο της ετήσιας σειράς της Architecture Commission, στην οποία προσκαλεί Αυστραλούς αρχιτέκτονες να δημιουργήσουν στον κήπο της site-specific έργα.

Το «Temple of Boom» σχεδιάστηκε από τους Adam Newman και Kelvin Tsang του στούντιο NWMN και στο κέντρο του βρίσκεται ένα ορειχάλκινο άγαλμα καθιστής γυναίκας, έργο του 1958 του Henry Moore (https://www.instagram.com/p/CkxTpwiM0YI/ ).

Σύμφωνα με την NVG, το «Temple of Boom» θα λειτουργεί ως τόπος συγκέντρωσης της κοινότητας και υπαίθριος χώρος ποικίλων εκδηλώσεων τη θερινή για τους Αντίποδες περίοδο.

