Πρωτοχρονιά: Tweet Πομπέο για το 2021 με φωτογραφία του Παρθενώνα (εικόνα)

"Καλή Χρονιά" με τέσσερις φωτογραφία ευχήθηκε για το νέο έτος ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Με φωτογραφίες από τέσσερα εμβληματικά σημεία σε ολόκληρο τον πλανήτη ευχήθηκε καλή χρονιά ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

Στις επιλογές του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ ξεχωρίζει η εικόνα από τα πυροτεχνήματα στον αθηναϊκό ουρανό και τον Παρθενώνα.

"Καλή Χρονιά. Γιορτάζοντας την αρχή του 2021 σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κόσμος έχει επωφεληθεί από τα τέσσερα υπέροχα χρόνια της Αμερικής Πρώτα. Δες αυτό διάστημα".