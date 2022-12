Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: ποιοι δεν θα την γυρίσουν πίσω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερη ευκαιρία για δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που πιάστηκαν στα "δίχτυα της ΑΑΔΕ". Τι αλλάζει στα κριτήρια για τις θέσεις απασχόλησης. Σε ΚΥΑ προβλέπεται και παράταση για τις πληρωμές.

Σωσίβιο για τουλάχιστον από τις μισές από τις περίπου 20.000 επιχειρήσεις οι οποίες έλαβαν ειδοποιητήριο για την επιστροφή των κεφαλαίων που έλαβαν στο πλαίσιο των επτά κύκλων επιστρεπτέας προκαταβολής δίνει κοινή υπουργική απόφαση Σταϊκούρα, Σκυλακάκη, Βεσυρόπουλου, Γεωργιάδη και Τσακίρη.

Η απόφαση αλλάζει προς το ευνοϊκότερο τα κριτήρια διατήρησης των θέσεων απασχόλησης, τα οποία αν δεν τηρούνταν σήμαινε την απαίτηση επιστροφής του συνόλου των κεφαλαίων που ελήφθησαν.

Μετά από διασταύρωση στοιχείων, η ΑΑΔΕ έστειλε στις αρχές Νοεμβρίου επιστολές σε περίπου 20.000 επιχειρήσεις ζητώντας τους επιστροφή κεφαλαίων και μάλιστα με τόκο, με το συνολικό απαιτούμενο ποσό να υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως αναγνώριζαν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών το αποτέλεσμα ήταν οριακό, με προσλήψεις οι οποίες έγιναν (σχήμα λόγου) Δευτέρα αντί για την προηγούμενη Παρασκευή και μονάδες εργασίας 4,9 αντί για 5.

Σε αυτό το μέτωπο παρεμβαίνει η κοινή υπουργική απόφαση. Ορίζει για τον πρώτο κύκλο ότι «εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά μία μονάδα και άνω από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020 θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων, ενώ εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά λιγότερο από μία μονάδα από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020 θεωρείται ότι τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων».

Αντίστοιχες προσαρμογές γίνονται και για τους επτά κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής, με την ανάλογη προσαρμογή των χρονικών σημείων όπου κρίνονται οι όροι διατήρησης του αριθμού εργαζομένων.

Πληρωμές και διαγραφές

Στην απόφαση προβλέπεται και παράταση της προθεσμίας επιστροφής των αρχεωστήτως καταβληθέντων ποσών, για όσους ακόμα και μετά την ευνοϊκή προσαρμογή των όρων διατήρησης των θέσεων εργασίας δεν περνούν τις «εξετάσεις» για άλλες παραβάσεις και θα πρέπει τελικά να επιστρέψουν τα κεφάλαια που έλαβαν. Ορίζεται ότι για τα ποσά που βεβαιώθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, η προθεσμία καταβολής παρατείνεται ως την 31η Ιανουαρίου 2023.

Σε περίπτωση βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων διενεργείται εκ νέου υπολογισμός.

Εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.

Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 30ης Δεκεμβρίου 2022 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης. Η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού ισχύει μόνο εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.

Όπως αναφέρει το Euro2day.gr, εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 30ης Δεκεμβρίου 2022 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης η παράταση θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και εφαρμόζεται το άρθρο 6 του ν. 4978/2022 (Κ.Ε.Δ.Ε.) επί του ποσού που βεβαιώθηκε μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, από 1 Δεκεμβρίου 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert: που βρέθηκε η 15χρονη αγνοούμενη

ΗΠΑ: Αμβλωση σε 10χρονη προκαλεί εισαγγελική παρέμβαση

Μουντιάλ 2022 - Πέμπτη: οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1, ANT1+ και Antenna.gr